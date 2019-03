Le gouvernement du Canada appuie un projet pilote novateur pour renforcer la résilience des jeunes mené grâce au Prix international du Duc d'Édimbourg





EDMONTON, le 4 mars 2019 /CNW/ - Des gouvernements, des services de police, des avocats, des juges et des groupes communautaires de partout au pays collaborent étroitement avec les collectivités et les familles pour prévenir la criminalité chez les jeunes et pour garantir aux jeunes l'accès à un système de justice efficace et équitable. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer les travaux novateurs que ses partenaires accomplissent pour aider les jeunes qui ont eu des démêlés avec la justice.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, s'est joint à Ashley Tedham, directrice générale - Prix international du Duc d'Édimbourg (Division de l'Alberta, des Territoires du Nord?Ouest et du Nunavut), afin d'annoncer un financement pour appuyer un projet pilote qui encourage l'intervention auprès des jeunes ayant des démêlés avec le système de justice à Calgary, Edmonton, Yellowknife et Iqaluit, ainsi que leur réintégration dans la société. Près de 850 000 $ seront attribués au Projet pour renforcer la résilience des jeunes sur quatre ans.

S'inspirant du cadre adopté pour le Prix international du Duc d'Édimbourg, le Projet pour renforcer la résilience des jeunes met l'accent sur l'autonomisation personnelle par le biais des services communautaires, des loisirs physiques, du développement de compétences et de l'exploration en plein air. En travaillant avec l'Alberta et les Territoires du Nord-Ouest, le Projet pour renforcer la résilience des jeunes offre des programmes aux jeunes pour les aider à développer des relations plus solides avec leurs collectivités et leur famille, et pour réduire la probabilité de récidive ou de participation à des activités de gang à la suite de leur retour dans la collectivité.

« Notre gouvernement est fier de travailler avec des organismes qui appuient les jeunes dans le but de réduire le récidivisme dans le système de justice pénale. Nous appuyons les initiatives qui améliorent la manière dont les jeunes en conflit avec la loi passent leur temps dans le système de justice pour adolescents et qui leur permettent de mieux se développent individuellement Le but est de faire en sorte qu'à la fin de cette période, ils sortent grandi et qu'ils aient davantage d'espoir en réintégrant la société. Notre investissement dans la jeunesse, par le biais de ce programme, ainsi que notre travail de réforme du système de justice pénale du Canada constituent en fait un investissement dans nous-mêmes et dans l'avenir du Canada. »

L'honorable David Lametti, c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Aider les jeunes à voir et à croire qu'une vie différente est en fait possible, c'est une transformation. Le financement du ministère de la Justice Canada nous donne l'occasion de collaborer avec des organismes communautaires et le système de justice pour offrir une intervention globale et un support de réadaptation pour les jeunes qui sont impliqués dans la criminalité. Bien que chaque projet de prix soit différent, ce projet donne finalement aux jeunes la chance d'explorer leurs propres compétences, talents, intérêts et passions - qui sont parfois cachés. »

Ashley Tedham, directrice générale

Le Prix international du Duc d'Édimbourg pour le Canada

Division de l'Alberta, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut

Le système de justice pour les jeunes s'adresse aux jeunes de 12 à 17 ans ayant des démêlés avec la justice.

Le Fonds du système de justice pour les jeunes, géré par le ministère de la Justice Canada , fournira 849 968 $ sur quatre ans au Projet pour renforcer la résilience des jeunes mené par les responsables du Prix international du Duc d'Édimbourg (Division de l' Alberta ).

, fournira 849 968 $ sur quatre ans au Projet pour renforcer la résilience des jeunes mené par les responsables du Prix international du Duc d'Édimbourg (Division de l' ). Lancé en 1956, le Prix international du Duc d'Édimbourg est un programme d'auto-développement en leadership qui est accessible généralement pour tous les jeunes de 14 à 24 ans, peu importe leur histoire, les circonstances ou leurs capacités.

Lors de sa première année, le Projet pour renforcer la résilience des jeunes a reçu plus de 85 participants et 16 jeunes ont reçu le Prix international du Duc d'Édimbourg.

sa première année, le Projet pour renforcer la résilience des jeunes a reçu plus de 85 participants et 16 jeunes ont reçu le Prix international du Duc d'Édimbourg. La recherche a démontré que la participation des jeunes contrevenants au projet suscite chez eux un changement d'attitude positif à l'égard de la récidive, un accroissement de l'empathie à l'égard des victimes et une plus grande prise de conscience de l'importance de l'engagement communautaire et du bénévolat.

