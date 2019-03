Avis aux médias - Itinéraire pour le mardi 5 mars 2019

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales. Toronto (Ontario) 10 h 30 Le premier ministre participera à une discussion informelle dans le cadre de la conférence de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs. ...

Les représentants des médias sont priés de noter que la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, se rendra dans le Sud de l'Ontario du 5 au 7 mars pour discuter de la lutte contre les changements climatiques, de la...

Le député Michael McLeod, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, annoncera l'octroi de fonds pour soutenir deux projets d'énergie propre dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Un point de presse...

Les biens échangés au Canada transitent par de nombreux actifs de transport fédéraux, comme la Voie maritime du Saint-Laurent, les grands ports, les postes frontaliers terrestres et les aéroports. Ces actifs jouent un rôle crucial pour assurer la...

Les changements climatiques, dont les effets sont plus marqués dans le Nord que partout ailleurs au Canada, menacent l'efficacité, la sécurité et la fiabilité des transports dans le Nord. En raison du rôle prépondérant que jouent les transports à...