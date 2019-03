Mettre l'agilité à grande échelle et accélérer les prestations en connectant plusieurs équipes dotées de divers outils et séquences de travail agiles





Les organisations peuvent désormais tirer parti des avantages qu'offre l'agilité à grande échelle, et les prestations livrées plus rapidement, grâce à la solution LeanKit Agile Scaler de Planview®. La nouvelle offre Agile Scaler permet le partage agile des tâches entre plusieurs équipes exerçant diverses fonctions dans des départements distincts, tout en offrant à chaque équipe l'autonomie nécessaire pour utiliser ses propres outils et processus d'exécution agiles. Cette offre permet aussi de :

Synchroniser la planification et promouvoir la coordination entre les équipes en décomposant les étapes et les fonctionnalités, en mappant les hiérarchies et en fournissant des points de contrôle pour les ajustements et les corrections de cap

en décomposant les étapes et les fonctionnalités, en mappant les hiérarchies et en fournissant des points de contrôle pour les ajustements et les corrections de cap Créer de la visibilité dans le flux de travail et collaborer entre les équipes pour assurer l'alignement avec les initiatives de la société, et favoriser les investissements en faveur des produits, des flux de valeur et des priorités du portefeuille

avec les initiatives de la société, et favoriser les investissements en faveur des produits, des flux de valeur et des priorités du portefeuille Promouvoir de constantes améliorations grâce à des critères simplifiés permettant d'évaluer l'efficacité des processus, d'identifier les zones d'opportunité et d'adapter les processus de séquences de travail

« Alors que les entreprises cherchent à tirer parti des progrès de l'agilité, elles sont confrontées à un choix difficile : comment créer suffisamment de liens entre les équipes et avec l'ensemble du portefeuille sans nuire au succès avéré de leurs équipes de prestations », a déclaré Jon Terry, directeur en chef, Stratégie Lean-Agile, chez Planview. « Avec la solution Agile Scaler de Planview, les dirigeants peuvent désormais étendre les résultats positifs obtenus par les équipes, à de plus vastes programmes et initiatives stratégiques, sans compromettre la productivité et la rapidité. »

Agile Scaler assure une flexibilité dans les prestations en harmonisant les statuts et les tâches partagées entre les tableaux d'équipes Planview LeanKit® et les outils d'exécution agiles utilisés, qu'il s'agisse de LeanKit, Atlassian Jira, Microsoft Team Foundation Server, Microsoft Azure DevOps, des outils multiples, ou plusieurs instances du même outil. La plateforme est une composante de la Solution Planview pour une prestation Efficiente et Agile (en anglais, « Lean and Agile »), et inclut un concentrateur d'intégration des tâches visant la synchronisation bidirectionnelle. En utilisant une approche unique basée sur un modèle, le concentrateur d'intégration des tâches consolide et gère en toute visibilité toutes les tâches planifiées et non planifiées sur plusieurs outils, ce qui améliore l'affectation des ressources tout en offrant une meilleure analyse de la rapidité et des contraintes. Le travail de chaque équipe est corrélé à des objectifs de niveau supérieur que LeanKit inscrit dans des tableaux de programmes et de versions, afin de faciliter la planification, gérer les dépendances, offrir une visibilité aux parties prenantes et assurer l'alignement sur les objectifs du portefeuille.

