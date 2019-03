La fraude en assurance collective : un vrai crime avec de vraies conséquences





TORONTO, le 4 mars 2019 /CNW/ - Dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude, en mars, l'industrie des assurances vie et maladie souhaite venir en aide aux Canadiens dans la lutte contre la fraude en assurance collective. L'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP), grâce à la campagne La fraude = La fraude, informe les consommateurs sur la fraude en assurances maladie et soins dentaires et les y sensibilise.

Chaque année, les demandes de règlement frauduleuses en assurances maladie et soins dentaires coûtent des centaines de millions de dollars aux assureurs. La fraude entraîne une hausse des primes pour tous les Canadiens, et elle peut également avoir de sérieuses conséquences sur le plan criminel. En ce Mois de la prévention de la fraude, l'ACCAP se propose d'aider les Canadiens à reconnaître les signes de fraude, à éviter de participer à des activités frauduleuses et à comprendre que la fraude est un crime qui a des conséquences bien réelles. Des ressources pour reconnaître les signes de fraude et signaler la fraude en assurance collective se trouvent sur le site Web La fraude = La fraude (cestdelafraude.ca).

« Nos recherches démontrent que la fraude en assurance collective prend de l'ampleur, du fait en partie qu'un grand nombre de personnes ne comprennent pas qu'il s'agit bel et bien d'un crime, a fait remarquer Stephen Frank, président et chef de la direction de l'ACCAP. La plupart des gens croient que s'ils se font prendre, ils n'auront qu'à rembourser les sommes en cause. En réalité, ils pourraient perdre leur emploi et, dans certains cas, avoir un casier judiciaire et même aller en prison. »

Commettre une fraude en assurance collective, c'est soumettre intentionnellement des renseignements erronés ou trompeurs à propos des soins de santé ou des soins dentaires reçus dans le cadre du régime d'assurance de son employeur. Selon les résultats d'un sondage réalisé par Environics Research pour le compte de l'ACCAP, 75 % des Canadiens croient à tort que la fraude en assurance collective a pour seule conséquence l'augmentation de la prime ou le remboursement des sommes en cause.

Il est arrivé que des personnes commettent une fraude sans le savoir, mais notre industrie a la preuve que, de plus en plus, la fraude est le fait du crime organisé ou de fournisseurs de services sans scrupules qui disent à leurs victimes, pour les rassurer, que ce qu'elles font est normal ou qu'elles ont droit à l'argent.

« Nous voyons de plus en plus de manoeuvres complexes de ce genre. En cas de fraude d'envergure, il arrive que les entreprises doivent licencier un grand nombre d'employés, ce qui peut avoir des conséquences fort négatives sur elles. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous croyons que la campagne La fraude = La fraude est nécessaire et vient à point nommé », d'ajouter M. Frank.

