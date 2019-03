Le Project Management Institute annonce la nomination de son nouveau président-directeur général





Le Project Management Institute (PMI) a annoncé aujourd'hui la nomination par son conseil d'administration de M. Sunil Prashara au poste de président-directeur général (CEO), avec effet immédiat. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Sunil Prashara sera le principal défenseur de l'organisation mondiale de PMI, au service de plus de trois millions de professionnels de presque tous les pays du monde. En collaboration avec le conseil d'administration, il supervisera la mise en oeuvre du nouveau plan stratégique du PMI et guidera l'organisation vers un avenir où l'institut aidera des millions de professionnels de la gestion de projets à travers le monde à faire progresser leur carrière et à concrétiser leurs idées.

"Fort de son héritage de 50 années fructueuses de progrès dans la gestion de projet au niveau mondial, le PMI ouvre une nouvelle voie passionnante pour les 50 prochaines années et au-delà," a déclaré Randall T. (Randy) Black, ing., PMP, président du conseil d'administration du PMI. "Le leadership mondial de Sunil Prashara, son expertise dans la transformation numérique et sa passion pour les objectifs du PMI nous ont naturellement conduit à le choisir comme notre nouveau CEO. Son leadership ouvrira également une ère de transparence et de collaboration accrues qui mobilisera les membres, les bénévoles et les parties prenantes en faveur du travail du PMI, tout en garantissant que nous communiquerons l'impact et la valeur de la gestion de projet dans le monde entier."

Outre trois décennies d'un précieux leadership mondial, Sunil Prashara apporte au PMI une solide expérience en matière d'élaboration de stratégies, de programmes de transformation à grande échelle et de défis de croissance et de rentabilité pour les organisations internationales.

"La technologie transforme à une vitesse fulgurante la façon dont le monde mène ses activités. Je suis impatient de travailler avec l'équipe du PMI pour concrétiser une nouvelle initiative pluriannuelle audacieuse conçue pour affiner l'orientation stratégique de l'organisation, améliorer ses capacités technologiques afin de l'adapter aux tendances changeantes des milieux de travail et de fournir une valeur inégalée à nos membres et aux bénévoles, à nos différentes divisions et aux professionnels de la gestion de projet," a déclaré M. Prashara. "En tant que dirigeant international de grandes entreprises sophistiquées du monde entier, j'ai pu constater directement la contribution énorme de la gestion de projet professionnelle au succès des personnes et de leurs organisations."

Avant de rejoindre le PMI, Sunil Prashara était CEO d'i1too Ltd au Royaume-Uni, un accélérateur de ventes pour les start-ups numériques qu'il a fondé en 2016 et qui s'est développé à l'international. Auparavant, il a été CEO d'Expereo International et a également occupé de nombreux postes de direction dans les secteurs des technologies de l'information et de la communication et des télécommunications. Sa vaste expérience internationale multiculturelle et multifonctionnelle inclut la gestion des ventes, des opérations et de la transformation numérique pour des sociétés telles que Vodafone, Nokia, Accenture et Perot Systems (NTT). Ses fonctions de dirigeant d'entreprise lui ont permis de développer son intérêt pour l'expertise en gestion de projet et de comprendre, d'un point de vue "extérieur-intérieur", comment le PMI peut étendre sa portée à l'échelle mondiale.

