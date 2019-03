Anya Taylor-Joy est le visage de Flowerbomb Midnight, le nouveau parfum de Viktor&Rolf





Viktor&Rolf ouvre un nouveau chapitre olfactif avec son parfum Flowerbomb Midnight, une explosion sensuelle et mystérieuse de fleurs, incarnée par l'actrice Anya Taylor-Joy.

À 22 ans, cette actrice à l'état pur, d'origine britannique et argentine et née aux États-Unis apparaît dans cinq films en 2019. On peut ainsi la voir dans Glass, Radioactive, Playmobil : le film, Here Are The Young Men et on la verra prochainement dans le spin-off de X-Men, Les Nouveaux Mutants. Elle a aussi rejoint l'équipe artistique de la cinquième saison de la série Peaky Blinders et elle prête sa voix à un personnage dans Age of Resistance, le prochain film d'animation de Netflix. Ses interprétations audacieuses l'ont préparée à passer du statut de jeune actrice en herbe à celui de star hollywoodienne.

« Anya Taylor-Joy incarne à la perfection notre nouveau parfum féminin, car elle est à la fois sensuelle, mystérieuse, puissante et ses multiples dimensions la rendent si singulières », ont déclaré Viktor Horsting et Rolf Snoeren.

Dans la campagne de Flowerbomb Midnight réalisée par le couple de photographes Inez & Vinoodh, Anya Taylor-Joy est un archétype de déesse florale moderne et plénipotentiaire. Sortant du coeur du flacon de Flowerbomb Midnight, elle nous apparaît tout d'abord le visage voilé. À minuit, elle entreprend sa métamorphose : elle se libère de sa carapace audacieuse, dans un bouquet détonant de fleurs de haute couture en satin noir. Explosion moderne de la féminité, la campagne s'articule autour du mystère et de l'ambivalence, pour nous découvrir une femme qui prend son autonomie.

Anya Taylor-Joy affirme qu'elle est « née avec une certaine dose de feu en elle » et l'on peut palper ce feu dans la campagne séduisante et pleine de force de Flowerbomb Midnight. « C'était véritablement un grand honneur et comme un rêve d'être approchée par Viktor&Rolf. Je suis une grande admiratrice du talent artistique de Viktor&Rolf et j'ai l'impression que nous partageons le même sens de l'esthétique. Et puis j'ai toujours fait une fixation sur les parfums. »

Flowerbomb Midnight est un nouveau venu qui vient chambouler la gamme des parfums Viktor&Rolf. Créé de concert par Viktor&Rolf et quatre parfumeurs réputés (de l'entreprise IFF) - Dominique Ropion, Domitille Michalon-Bertier, Carlos Benaïm et Fanny Bal - le parfum est le fruit d'une alliance précieuse entre deux accords distincts qui se mélangent en toute harmonie : le mystérieux Night-Blooming Jasmine Livingtm (jasmin qui fleurit la nuit) et les fragrances seconde peau de patchouli et musc. Leur fusion crée un parfum qui ouvre un champ de possibilités et de contrastes. En outre, les fortes notes fruitées de cassis et l'accord de grenade pétillent sur un coeur floral enivrant dominé par Night-Blooming Jasmine Livingtm. La bergamote ajoute une note fraîche et acidulée, rehaussée d'un poivre rose épicé et aromatique. L'accord de praliné, le patchouli, l'accord doux de vanille et le musc blanc poudreux se fondent pour laisser une trace persistante.

Le parfum Flowerbomb Midnight est conditionné dans un flacon précieux et ultra-moderne en forme de grenade noire qui rappelle le diamant. Le flacon a une forme audacieuse et puissante aux multiples facettes, dont le rendu unique se doit à une laque métallisée noire à la texture affirmée.

