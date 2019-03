Le gouvernement du Canada félicite la Première Nation de Glooscap pour l'acquisition de Yarmouth Bar Fisheries et de Seakist Lobster





PREMIÈRE NATION DE GLOOSCAP, TERRITOIRE DES MI'KMAQ, NS, le 4 mars 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Premières Nations pour appuyer des projets de développement économique locaux qui favorisent l'établissement de communautés plus saines et plus durables.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, a offert ses félicitations au chef Sidney Peters, au conseil et à la Première Nation de Glooscap pour l'acquisition du vivier Seakist Lobster, ainsi que l'obtention de la propriété à 52 % de Yarmouth Bar Fisheries Limited, une entreprise de distribution de produits de la mer. Les deux entreprises sont situées à Yarmouth, en Nouvelle-Écosse.

Services aux Autochtones Canada a versé 779 922 $ dans le cadre du Programme de préparation des collectivités aux possibilités économiques afin d'aider la Première Nation de Glooscap à réaliser ce projet de développement des entreprises. Ces dernières constitueront une importante source de revenus pour la communauté, en plus de contribuer à soutenir les pêches et à créer d'autres possibilités d'emploi à temps plein et à temps partiel.

Citations

« Félicitations à la Première Nation de Glooscap pour l'acquisition de Yarmouth Bar Fisheries et de Seakist Lobster. Ceci permettra d'offrir des possibilités d'emploi à Glooscap tout en renforçant le rôle de la communauté dans l'industrie des produits de la mer de la Nouvelle-Écosse. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« C'est une période excitante pour la Première Nation de Glooscap. Nous continuons de croître et d'investir dans des projets qui créent plus d'emplois et de possibilités pour Glooscap et Yarmouth. Les fruits de mer sont un élément important de notre culture mi'kmaw, et nous cherchons à nous en inspirer en créant une marque de fruits de mer de Glooscap qui sera vendue à l'échelle internationale. Glooscap est une petite communauté en Nouvelle-Écosse, mais nous sommes très déterminés à promouvoir le développement économique communautaire et nous apprécions l'appui que nous avons reçu pour y parvenir. »

Chef Sidney Peters

Première Nation de Glooscap

Faits en bref

La Première Nation de Glooscap est située à quelque 70 kilomètres au nord-ouest de Halifax , en Nouvelle-Écosse, et compte une population d'environ 384 personnes qui vivent dans la réserve et de quelque 289 membres hors réserve.

, en Nouvelle-Écosse, et compte une population d'environ 384 personnes qui vivent dans la réserve et de quelque 289 membres hors réserve. Le Programme pour la préparation des collectivités aux possibilités économiques (PPCPE) offre aux communautés des Premières Nations et aux Inuit des fonds axés sur les projets pour une gamme d'activités, comme les études de faisabilité, les services consultatifs aux entreprises ainsi que de la formation pour les aider à saisir les occasions économiques.

Glooscap Ventures est la société de développement économique de la Première Nation de Glooscap. Elle a été créée en 2013 pour rechercher de nouvelles occasions de développement économique.

La Première Nation de Glooscap emploie plus de 100 personnes.

