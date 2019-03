Gestion mondiale d'actifs Banque Scotia annonce des nominations importantes visant à renforcer ses activités





TORONTO, le 4 mars 2019 /CNW/ - Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia a annoncé aujourd'hui la nomination, avec prise d'effet immédiate, de plusieurs professionnels chevronnés au sein de son secteur d'activité.

Neal Kerr a été nommé premier vice-président principal et chef, Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia au Canada. Il relèvera de Glen Gowland, vice?président à la direction et chef, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia.

L'équipe responsable des titres à revenu fixe de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. (société de gestion des Fonds Dynamique et des Fonds Scotia), qui regroupe 26 spécialistes en placement gérant des actifs de plus de 40 milliards $, accueille deux nouveaux membres. En effet, Derek Amery exercera les fonctions de vice?président et gestionnaire de portefeuille principal, tandis que Rose Devli agira comme gestionnaire de portefeuille.

« Nous sommes déterminés à améliorer et à renforcer nos compétences en gestion de placement ainsi qu'à offrir des solutions bien pensées qui répondent aux besoins de nos clients. Le leadership reconnu de M. Kerr dans l'industrie et l'arrivée de nouveaux membres au sein de notre équipe primée de portefeuillistes nous permettront de rehausser la valeur pour notre clientèle », a déclaré M. Gowland.

M. Kerr possède plus de 20 ans d'expérience dans la finance, ce qui le rend particulièrement apte à remplir son nouveau rôle au sein de Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia. Par le passé, il a notamment assuré la surveillance d'une importante équipe de gestionnaires de placement, la gestion et le développement de produits ainsi que la conception d'un réseau de distribution multimarque et multiplateforme. Avant de se joindre à Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia, M. Kerr travaillait comme premier vice-président dans une grande firme canadienne de gestion d'actifs. Sa nomination vient accroître le savoir-faire de l'équipe de direction de Gestion de patrimoine mondiale de la Banque Scotia.

Gestionnaire de portefeuille aguerri, M. Amery fera profiter l'équipe chargée des titres à revenu fixe de ses quelque 20 ans d'expérience dans les placements. Avant de se joindre à Gestion d'actifs 1832, M. Amery a travaillé pendant 16 ans comme chef, Titres à revenu fixe canadiens auprès d'une institution financière mondiale, où il veillait directement sur des actifs totalisant plus de 6 milliards $.

Pour sa part, Mme Devli oeuvrait auparavant au sein d'une institution financière de premier plan au Canada. Elle y a exercé pendant cinq ans les fonctions de vice-présidente et gestionnaire de portefeuille, Titres à revenu fixe. Elle faisait alors partie d'une équipe qui gérait des placements à revenu fixe mondiaux dans le cadre de diverses stratégies.

À propos de Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia

Gestion d'actifs mondiale Banque Scotia est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 98 000 employés1 et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

1 L'effectif est établi sur une base de mise en équivalence à temps plein.

SOURCE Scotiabank

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 14:00 et diffusé par :