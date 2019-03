AROMA BIT obtient un financement de Série A de 250 millions JPY de Sony et de ses actionnaires existants





AROMA BIT, Inc. (ci-après Aroma Bit, Chuo-ku Tokyo, administrateur délégué Shunichiro Kuroki), un fournisseur de premier plan de capteurs compacts d'imagerie des odeurs et de services innovants utilisant le capteur, a annoncé aujourd'hui que la société avait attribué de nouvelles actions à un tiers. Les attributaires sont le bras de capital-risque d'entreprise de Sony Corporation, le Sony Innovation Fund (ci-après Sony) et un investisseur existant.

AROMA BIT, Inc. : http://www.aromabit.com/en/technology/index.html

Objectif du financement : Renforcement des opérations de l'entreprise afin de prendre en charge le décollage du marché olfactif numérique

Aroma Bit a développé un capteur compact d'imagerie des odeurs, un capteur d'odeur unique en son genre qui produit un motif visuel lorsqu'il est exposé à diverses odeurs et imite un système olfactif vivant, contrairement aux capteurs de gaz traditionnels spécialisés dans la détection de gaz de composés chimiques pré-ciblés.

La dynamique croissante du marché générée par des clients internationaux de premier plan dans des domaines tels que les produits alimentaires et les boissons, les biens de consommation, les produits de beauté, les machines industrielles, la robotique, la mobilité, les soins de santé, l'agriculture, le marketing, entre autres, suggère une hausse plus forte que prévu du marché des dispositifs olfactifs numériques et confirme la compétitivité de la technologie d'Aroma Bit.

Afin de répondre à la demande croissante du marché, Aroma Bit a lancé les nouveaux produits suivants en décembre 2018.

1. Un instrument de mesure des odeurs de type ordinateur de bureau à haute résolution des odeurs et haute sensibilité

AROMA CODER

Identifiant du produit : [aroma-coder-35Q]

URL : http://aromabit.com/newproduct_aromacoder_20181201_en/

2. Un kit de développement de système (SDK)

de développement de module capteur personnalisable pour cibler les odeurs, intégrable à divers systèmes

Identifiant du produit : SDK-1Q

URL: http://aromabit.com/newproduct_sdk_20181201_en/

En outre, durant 2019, Aroma Bit compte initier un nouveau programme de collaboration en technologie et création commerciale. L'objectif du programme est de développer et d'établir des solutions innovantes spécifiques à l'industrie en utilisant le capteur et les données d'Aroma Bit avec des sociétés partenaires spécifiques représentant des applications et des industries diverses.

En attribuant de nouvelles actions à un tiers, Aroma Bit compte renforcer l'organisation de l'entreprise afin d'accélérer le développement de capteurs d'odeur compacts dans l'optique d'une miniaturisation accrue, d'une réduction des coûts et d'une production de masse, ainsi que la commercialisation du capteur et de services innovants utilisant le capteur, et propulser le développement cloud de la première base de données/analyse d'odeurs numérique au monde, et l'expansion mondiale de la fonction de ventes/marketing, dans le but de réaliser sa vision d'entreprise : « Améliorer la société en visualisant le monde invisible des odeurs/arômes grâce à la technologie d'imagerie des arômes. »

À propos d'Aroma Bit

Aroma Bit conçoit, développe, fabrique et vend un capteur d'imagerie d'odeurs compact et des services innovants utilisant le capteur.

[Profil de l'entreprise] Nom de la société : Aroma Bit Inc. Adresse : Bâtiment Sagami, 2ème étage, 7-13-6 Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japon Administrateur délégué : Shunichiro Kuroki Activité : - Développement, production et vente d'équipements et de systèmes électroniques incluant un capteur d'imagerie d'odeurs compact. - Production, développement et vente de services innovants utilisant les capteurs. - Autres activités liées à ce qui précède. URL : www.aromabit.com

À propos du Sony Innovation Fund

Établi en juillet 2016 par Sony Corporation, le Sony Innovation Fund mobilise des start-ups innovantes au stade précoce pour promouvoir le développement de technologies de rupture et lancer de nouvelles entreprises. Outre ces investissements, le Sony Innovation Fund collabore étroitement avec les start-ups dans lesquelles il investit en leur offrant un accès à Sony et à son réseau mondial, en leur fournissant une orientation et des conseils, et en collaborant avec elles vers des succès communs.

[Profil de l'entreprise] Nom de la société : Sony Corporation. Adresse : 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, Japon Président-directeur général : Koichiro Yoshida Activité : La société Sony est constituée des segments suivants : Mobile Communications, Services Jeux & Réseaux, Imagerie Produits & Solutions, Divertissement & Sonorisation à domicile, Semi-conducteurs, Composants, Films, Musique, Services financiers, et autres activités. URL de Sony Corporation : www.sony.com URL du Sony Innovation Fund : www.sonyinnovationfund.com/

