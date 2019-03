UPS Freight Forwarding se voit attribuer le premier rang de son industrie par ses clients





UPS Freight Forwarding s'est classée au premier rang du Mastio & Company Performance Benchmarking Award 2018 à la suite d'entrevues menées auprès de 1 500 décideurs du secteur de l'acheminement de fret mondial.

En réponse aux commentaires reçus, une mise à niveau de l'outil d'expédition Flex® Global View permettra aux clients d'accéder facilement aux transactions relatives à leur chaîne d'approvisionnement.

MISSISSAUGA, ON, le 4 mars 2019 /CNW/ - UPS (NYSE : UPS) s'est classée au premier rang pour ses activités d'acheminement de fret dans le cadre de la sixième édition d'une étude comparative du rendement réalisée par Mastio & Company. L'étude indépendante, qui mesure la valeur et la fidélité des clients, s'appuie sur des entrevues menées auprès de 1 500 décideurs du secteur de l'acheminement de fret mondial.

« UPS Freight Forwarding est à l'écoute de ses clients, en particulier des petites et moyennes entreprises, et nous adaptons notre culture et nos services afin qu'ils répondent à leurs demandes », a déclaré Philippe Gilbert, président d'UPS Supply Chain Solutions. « Notre position en tête du classement témoigne des efforts incroyables de nos employés dans le monde entier, et se reflète dans l'apport important de nos activités de transport aérien et maritime au bénéfice d'exploitation dégagé pour le quatrième trimestre de 2018. »

L'étude de Mastio cible les domaines qui génèrent le plus de valeur pour les expéditeurs et décideurs du secteur de l'acheminement de fret, notamment des données centrées sur la chaîne de contrôle sécurisée, la livraison dans les délais prévus et l'exécution opérationnelle, c'est-à-dire des domaines dans lesquels UPS a démontré son leadership. Les décideurs sondés soulignent également que le suivi et les alertes sur le statut des envois sont des éléments essentiels à la satisfaction et à la création de valeur pour leurs entreprises.

Comme ses clients accordent beaucoup d'importance à ces éléments, UPS Global Freight Forwarding souhaite annoncer la mise à niveau de Flex Global View, une plateforme qui permet d'effectuer le suivi des envois et des bons de commande, et de conserver une visibilité sur les différents modes de transport. UPS continue de mettre à jour la plateforme toutes les six semaines environ, tout en améliorant les tableaux de bord pour la production de rapports et en ajoutant des langues prises en charge.

La plus récente mise à niveau permet aux clients d'accéder plus facilement aux renseignements de la chaîne d'approvisionnement, tels que les envois, les déclarations en douane, les stocks en entrepôt et les bons de commandes.

Voici quelques-unes des nouvelles fonctions :

Nouveau tableau de bord qui simplifie l'accès rapide aux données relatives à la chaîne d'approvisionnement.

Nouvelles fonctionnalités de production de rapports qui mise sur les plus récents outils de visualisation des données.

Nouvelles langues ajoutées : espagnol, français et mandarin.

« Alors que les chaînes d'approvisionnement deviennent de plus en plus complexes, UPS tente de simplifier les processus et d'aider ses clients à s'y retrouver lorsqu'ils doivent composer avec les subtilités du commerce mondial grâce à l'utilisation de cet outil technologique important », a déclaré Romaine Seguin, présidente d'UPS Freight Forwarding. « Notre expertise en tant qu'un des plus importants courtiers en douane au monde et les solutions de chaîne d'approvisionnement telles que Flex Global View minimisent les risques et maximisent le succès de nos clients. »

À l'aide des plus récents outils de visualisation des données, la page d'accueil de Flex Global View présente les transactions de la chaîne d'approvisionnement de façon à faciliter la production rapide de listes d'envois ou de déclarations en douane précises. UPS déploiera des améliorations à Flex Global View tout au long de 2019. Pour de plus amples renseignements sur Flex Global View, rendez-vous à http://www.ups-scs.com/tools/fgv/index.html.

