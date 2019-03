Le CN est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs canadiens au chapitre de la diversité, pour la troisième année de suite





MONTRÉAL, 04 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec plaisir que le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a appris qu'il avait été reconnu comme l'un des meilleurs employeurs canadiens au chapitre de la diversité par l'organisation Canada's Top 100 Employers, pour la troisième année consécutive.



« La diversité au sein de notre personnel constitue l'une de nos plus grandes forces et contribue à notre réussite », a déclaré Kim Madigan, Première vice-présidente Ressources humaines au CN. « C'est pourquoi elle continuera d'avoir une place centrale dans notre stratégie visant à attirer et à retenir les meilleurs employés. Travailler avec des gens qui ont des forces, des expériences et des points de vue très variés nous rend meilleurs et favorise l'innovation en faisant naître les meilleures solutions », a ajouté Kim Madigan.

L'an dernier, 36 pour cent des nouveaux membres du personnel du CN avaient des origines diverses. Pour découvrir les postes présentement à combler au CN, les personnes intéressées peuvent visiter le site www.cn.ca/careers.

