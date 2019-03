MSH AMERICAS annonce le lancement de LivExpat : un régime d'assurance-maladie international flexible et abordable couvrant de 1 à 150 vies.





TORONTO, le 4 mars 2019 /CNW/ - LivExpat marque le début d'une nouvelle génération de régimes d'assurance-maladie internationaux flexibles, rentables et novateurs. Ces derniers sont conçus pour répondre aux besoins des voyageurs internationaux et des PME en constante évolution.

Les régimes LivExpat entièrement assurés vous donnent le choix entre une couverture de frais médicaux d'urgence seulement ou une couverture de frais médicaux complète avec les options d'assurance invalidité, d'assurance-vie et d'assurance décès et mutilation par accident. Ces régimes offrent une protection d'assurance avec plusieurs options de durée et associent les avantages qui conviennent à vous et vos employés :

les frais médicaux, y compris l'hospitalisation, les soins de routine et les soins de la vue, les médicaments sur ordonnance et les soins dentaires facultatifs;

l'évacuation, y compris les frais de transport, d'hospitalisation et de rapatriement;

un programme d'aide aux employés;

l'assurance-vie et l'assurance invalidité, y compris les prestations d'assurance-vie, d'invalidité de longue durée, d'invalidité totale temporaire et permanente et de décès et mutilation par accident.

Le régime LivExpat comprend un accès au réseau exclusif de fournisseurs de MSH qui compte plus d'un million de professionnels de la santé à travers le monde, ainsi qu'une assistance et une gestion de cas «?à l'interne?», 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

Les primes LivExpat sont établies selon trois zones géographiques : des lieux à risque élevé, à moyen risque et à faible risque, afin que vous payiez pour ce dont vous avez besoin, tout en garantissant des prix abordables pour tous nos membres.

Pamela Kwiatkowski, vice-présidente senior de la distribution et de l'expérience client chez MSH Americas, a déclaré : «?Les PME et les personnes évoluent et leurs modes de vie de voyage et d'expatriés sont de plus en plus diversifiés et uniques dans leurs besoins et leurs attentes. Notre mission est de nous assurer qu'ils bénéficient de programmes flexibles et abordables. LivExpat continuera à évoluer et à proposer diverses options de couverture et de tarification au voyageur mobile dans le monde entier. Les particuliers tout comme les entreprises recherchent la rentabilité sans sacrifier les avantages essentiels. Chez MSH, nous avons écouté et répondu à nos partenaires et nous continuerons à travailler avec eux afin de proposer des régimes pertinents et un service exceptionnel.?»

LivExpat s'enrichit encore plus grâce à notre NOUVEAU MSH Navigator, une application mobile de devoir de diligence munie de géolocalisation, des alertes de sécurité, des guides de voyage et de ville, un système de communication bidirectionnelle et un accès d'une seule touche aux réseaux d'assistance et de secours d'urgence.

