L'expérience Tremblant à nouveau bonifiée : investissements de 14 M$ pour la saison 2019-2020





Photo en haute résolution disponible ici. ©Tremblant.

MONT-TREMBLANT, QC, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - De nouveaux investissements de 14,1 M$ visant à rehausser l'expérience des sportifs et villégiateurs ont été annoncés aujourd'hui à Tremblant, dont 10,3 M$ en montagne et 3,8 M$ pour la transformation de l'Aquaclub la Source.

C'est ainsi que se poursuit le plan quinquennal d'Alterra Mountain Company annoncé en mars 2018, après que 17 M$ aient été injectés en montagne pour la saison en cours dans le cadre d'investissements globaux de 555 M$ dans l'ensemble de ses destinations emblématiques. L'annonce d'aujourd'hui inclut également l'aide financière du gouvernement du Québec qui, en août 2018, octroyait 1?684?600 $ à Station Mont Tremblant dans le cadre du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique.

Une expérience montagne en amélioration continue

Les sommes investies en montagne viendront bonifier la capacité d'enneigement. De plus, la piste Algonquin du versant Soleil verra son système d'enneigement amélioré, offrant davantage de terrain aux skieurs débutants et intermédiaires sur une plus longue période. «?Un système d'enneigement plus performant nous permettra de prolonger l'ouverture de ce versant de montagne où l'on vient d'annoncer le développement du nouveau C Hôtels Tremblant au coût de 45 M$, souligne Patrice Malo, président et chef de l'exploitation de Station Mont Tremblant. L'ajout d'environ 90 canons à notre flotte actuelle optimisera notre capacité d'enneigement de façon impressionnante, nous permettant de produire en seulement 24 heures un total de 87 pieds de neige sur un acre!?»

À ces investissements s'ajoutent deux dameuses Bison et Husky de Prinoth, des travaux pour l'entretien de la Télécabine Express ainsi que pour la phase II des rénovations du Grand Manitou visant les toilettes, sur les trois étages, et le remplacement de la toiture.

Notons également qu'un nouveau concept de «?roulotte alimentaire?» sera inauguré pour la prochaine saison hivernale et viendra bonifier l'offre de restauration en montagne à l'année. Ainsi, les invités pourront profiter de services de restauration ponctuels dans des endroits stratégiques selon la température, les événements ou l'affluence.

D'autres projets sont également prévus tels que la rénovation de certains espaces communs d'hôtels et de boutiques, de toilettes publiques ainsi que le renouvellement d'une partie de la flotte d'équipements de location et l'entretien des golfs.

L'Aquaclub la Source se refait une beauté

La transformation de l'Aquaclub la Source viendra renouveler l'offre d'activités intérieures pour les familles qui auront désormais accès, beau temps ou mauvais temps, à une expérience aquatique réinventée. L'expérience comprendra 4 glissades, 35 jeux d'eau interactifs, un bain à remous intérieur et un tout nouveau centre de conditionnement physique. Les espaces de l'accueil, des vestiaires et des douches seront également rénovés.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, a souligné que la réalisation de tous ces projets est une très bonne nouvelle puisqu'ils contribueront à confirmer la réputation du Québec comme une destination hivernale de premier choix pour les amateurs de glisse et de plein air. « L'hiver offre tout le potentiel pour que notre destination devienne un rendez-vous incontournable. Il est donc important de miser sur ce caractère distinctif auprès de nos clientèles nationales et internationales. Je salue l'excellent travail du président et chef de l'exploitation de Station Mont Tremblant, M. Patrice Malo, et de toute son équipe. »

À propos de Tremblant

Tremblant est un véritable chef de file des destinations de villégiature grâce à l'expérience qu'elle propose en montagne et dans son village piétonnier. Sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre quatre saisons et la renommée de ses événements d'envergure - dont IRONMAN Mont-Tremblant, le 24 h de Tremblant, Wanderlust, et le Festival international du blues de Tremblant et Tonga Lumina - lui ont valu d'être reconnue au 8e rang des stations de ski nord-américaines par les lecteurs de Condé Nast Traveler en 2016, parmi les 25 meilleurs villages de ski au monde en 2014, selon National Geographic, en plus d'avoir été voté village de ski #1 dans l'Est de l'Amérique du Nord à 19 reprises par les lecteurs de SKI Magazine. En famille, en couple, en groupe ou entre amis, Tremblant accueille les villégiateurs grâce à des vols directs à partir de Toronto avec Air Canada et Porter Airlines, 1?900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, plus de 75 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.

