Le gouvernement du Canada va bâtir des logements de transition pour les survivants de situations de violence familiale à Dartmouth





DARTMOUTH, NS, le 4 mars 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Aujourd'hui, à Dartmouth, Darren Fisher, député fédéral de la circonscription de Dartmouth?--?Cole Harbour et Andy Fillmore, député fédéral de la circonscription de Halifax, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ont annoncé un engagement financier du gouvernement fédéral d'une valeur de plus de 2,33 millions de dollars pour la construction à Dartmouth d'une nouvelle Bryony House, une maison d'hébergement d'urgence de 24 lits.

Grâce à cet investissement du FNCIL, une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et à la participation d'autres partenaires, notamment Housing Nova Scotia, la municipalité régionale de Halifax et le Nova Scotia Advisory Council on the Status of Women, ce projet de la Halifax Transition House Association (HTHA) offrira des services d'hébergement d'urgence et des logements de transition à un plus grand nombre de femmes et à leurs enfants victimes de violence familiale. En outre, les locataires pourront bénéficier de programmes et de services, tel le counseling accessible 24 heures sur 24.

Bryony House est en activité depuis plus de 40 ans et son bâtiment actuel, construit en 1882, montre des signes de vieillissement et ne répond plus aux besoins. La nouvelle maison d'hébergement offrira davantage de sécurité aux femmes at aux enfants. Par ailleurs, le centre actuel est surpeuplé alors que le nouvel établissement, avec ses 24 chambres, pourra accueillir plus de personnes ainsi que des familles nombreuses. L'autonomie des personnes sera également assurée lors de leur séjour.

Citations

« Nous savons que les gens de Dartmouth-Cole Harbour se soucient de notre communauté ainsi que de la sécurité et de la santé des autres. Au nom de notre communauté, je suis heureux d'accueillir Byrony House à Dartmouth. La tranquillité d'esprit que procure un logement sûr et stable n'a pas de prix. Ce projet constitue un bel exemple de l'engagement de notre gouvernement à faire en sorte que les survivants de situations de violence familiale puissent profiter d'un environnement sûr et stable. » - Darren Fisher, député fédéral de la circonscription de Dartmouth?--?Cole Harbour

« Grâce à la Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement vient en aide aux personnes qui en ont le plus besoin ici, en Nouvelle-Écosse, et partout au pays. Au moins 25 % des investissements faits dans le cadre de la SNL soutiendront des projets qui ciblent les besoins particuliers des femmes et des filles. Nous croyons qu'il faut donner une chance de réussir à tous les Canadiens. C'est pourquoi nous sommes vraiment heureux de soutenir ce très beau projet. » - Andy Fillmore, député fédéral de la circonscription de Halifax

« La nouvelle Bryony House offrira aux femmes et aux enfants qui fuient une situation de violence un endroit sûr où ils disposeront d'un espace flexible répondant à leurs besoins. Cela leur permettra de guérir et d'obtenir tout le soutien nécessaire. » - Kelly Regan, ministre des Services communautaires et ministre responsable de l'Advisory Council on the Status of Women et de Housing Nova Scotia

« Nous sommes reconnaissants de l'appui du gouvernement fédéral par l'entremise de la SCHL, qui, avec d'autres partenaires, nous permettra de construire une nouvelle Bryony House qui répondra mieux aux besoins de nos clients et de la communauté. La HTHA fait un travail important et essentiel pour les femmes et les enfants, et ce type d'investissement est important. » - Leigh Davis, présidente du conseil d'administration, Halifax Transition House Association

« L'engagement financier fourni par l'entremise du Fonds national de co-investissement pour le logement de la SCHL aidera à faire en sorte que la nouvelle Bryony House offre un endroit où les femmes et les enfants peuvent guérir et s'épanouir dans la dignité. Ensemble, nous pouvons créer un cercle de soutien autour des femmes, des familles et de la communauté pour lutter contre la violence conjugale. » - Maria Mac Intosh, directrice générale, Halifax Transition House Association

Faits en bref

Le coût total de la construction de la nouvelle Bryony House atteint près de 6,54 millions de dollars.

Grâce à ce nouveau bâtiment, la Halifax Transition House Association vise à réaliser une économie d'énergie de 25 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 25 % par rapport aux exigences de l'édition 2015 du Code national de l'énergie pour les bâtiments.

Tous les logements et tous les espaces communs seront accessibles grâce à l'application des principes de la conception universelle.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires existants au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des centres d'hébergement pour les survivants de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour les aînés, et de 2 400 logements abordables pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, le commerce et les transports, ainsi que les communautés rurales et nordiques du Canada .

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier. Elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier. Elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, consultez notre site Web ou suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram et Facebook. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 12:45 et diffusé par :