L'avion Global 7500 de Bombardier effectue le plus long vol du monde par un avion d'affaires dans l'histoire





L'extraordinaire vol de 8 152 milles marins du biréacteur Global 7500 est la plus longue mission jamais effectuée par un avion d'affaires sur mesure

Le vol établit également un record de vitesse sur la plus longue distance dans l'histoire de l'aviation d'affaires, reliant Singapour à Tucson (Arizona)*

L'avion a atterri avec des réserves de carburant nettement au-dessus des réserves établies par la National Business Aviation Association; les 4300 lb de carburant représentent près d'une heure et demie de vol supplémentaires

L'avion offre la cabine la plus spacieuse de l'industrie et la meilleure expérience en cabine, parfaitement adaptée aux voyages transocéaniques, ainsi qu'un vol exceptionnellement en douceur

MONTRÉAL, 04 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d'annoncer que son avion Global 7500 a encore une fois fait preuve de son aptitude à aller plus loin en effectuant le vol le plus long d'un avion d'affaires dans l'histoire**, franchissant avec succès 8 152 milles marins sans escale, repoussant les frontières des voyages d'affaires.

Le biréacteur d'affaires de premier ordre a décollé de l'aéroport de Singapour Changi à 7 h 12 (heure locale) et a atterri à l'aéroport international de Tucson, à 8 h 19 (heure locale), réalisant le record de vitesse long-courrier pour cette liaison.

« L'avion Global 7500 a été construit pour briser tous les records », a déclaré David Coleal, président de Bombardier Avions d'affaires. « Il a effectué la plus longue mission jamais réalisée dans l'aviation d'affaires après seulement deux mois de service. Nous avons fait la démonstration de sa grande autonomie et de sa grande vitesse inégalées, mais aussi de son aptitude de fracasser des records de façon fiable avec de solides réserves de carburant restantes, ce qui reconfirme une fois de plus, ses performances sans précédent pour les clients. »

Depuis son entrée en service, le biréacteur Global 7500 s'est imposé comme l'avion le plus performant de l'industrie et ce record démontre les capacités réelles de cet impressionnant avion. Avec une vitesse maximale de Mach 0,925, l'avion a assurément montré son aptitude à voler encore plus loin que tout autre avion d'affaires, avec une autonomie annoncée de 7 700 milles marins. La réalisation d'un vol atteignant 8 152 milles marins démontre clairement que cet avion est le seul avion d'affaires aux capacités hautement performantes nécessaires aux vols long-courriers. Assurer l'accès à ces liaisons long-courriers exigeantes est une précieuse ressource pour les clients.

Depuis deux mois, le biréacteur Global 7500 a démontré ses performances et sa fiabilité exceptionnelles, ce premier avion a complété plus de 150 heures de vol autour du monde.

L'avion Global 7500 offre de grandes dimensions uniques chez les avions d'affaires, avec un intérieur de premier ordre doté d'une cuisine pleine grandeur et de quatre véritables zones habitables. L'avion Global 7500 inaugure également le fauteuil breveté Nuage de Bombardier, qui a été méticuleusement conçu pour assurer un confort maximal et qui sera exclusif à la nouvelle gamme d'avions Global.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 68 000 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont totalisé 16,2 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

*Record en attente de certification par la National Aeronautic Association des États-Unis

**Vol effectué dans certaines conditions d'exploitation.

