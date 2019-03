De nouveaux fonds pour la recherche sur le pergélisol aideront à mieux protéger les routes de Dempster et d'Inuvik-Tuktoyaktuk contre les changements climatiques





INUVIK, NT, le 4 mars 2019 /CNW/ - Les changements climatiques, dont les effets sont plus marqués dans le Nord que partout ailleurs au Canada, menacent l'efficacité, la sécurité et la fiabilité des transports dans le Nord. En raison du rôle prépondérant que jouent les transports à l'égard du développement social et économique de la région, il est important de mieux comprendre comment rendre notre réseau de transport du Nord plus résistant aux effets des changements climatiques.

Aujourd'hui, M. Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, et Robert C. McLeod, ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, au nom de Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure, ont participé à une activité à Inuvik, lors de laquelle ils ont annoncé un nouveau projet de recherche sur l'adaptation aux changements climatiques dans le cadre de l'Initiative d'adaptation des transports dans le Nord.

Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest recevra 800 000 $ pour soutenir les activités de recherche aux sites d'essais sur les routes de Dempster et d'Inuvik-Tuktoyaktuk et pour élaborer et gérer une base de données sur le pergélisol et en rendre disponibles les données. Ce projet, qui débutera cette année et se terminera en mars 2021, appuiera les Territoires dans la direction des activités de recherche qui ont cours le long des corridors routiers et qui attirent des chercheurs de partout au pays et du monde entier.

Ce projet améliorera notre compréhension des effets des changements climatiques sur les routes nordiques construites dans les régions pergélisolées. Par conséquent, les propriétaires d'actifs dans le Nord pourront prendre des décisions éclairées en ce qui concerne la conception, la construction, l'entretien et l'exploitation des routes en vue d'améliorer la résilience et de mieux gérer les coûts à long terme.

Citations

« L'Initiative d'adaptation des transports dans le Nord permet de faire progresser les connaissances scientifiques en vue d'améliorer la résistance de notre infrastructure de transport aux changements climatiques. En investissant dans la recherche pour développer et transmettre des connaissances sur les effets du réchauffement climatique sur le pergélisol et l'infrastructure, nous appuyons les autorités responsables de gérer les routes, lesquelles sont essentielles à la croissance et au bien-être des collectivités nordiques du Canada. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports, gouvernement du Canada

« Les changements climatiques ont des répercussions sur les routes ainsi que sur le développement social et économique des Territoires du Nord-Ouest. Grâce à l'appui de notre gouvernement et en partenariat avec l'industrie et le milieu universitaire, notre territoire élabore des stratégies d'adaptation visant à protéger nos corridors de transport dans le Nord afin de mieux comprendre les effets des changements climatiques. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« L'infrastructure de transport joue un rôle crucial dans la vie des habitants du Nord; par conséquent, il est important de bien comprendre le rapport qui existe entre le transport et les changements climatiques. Ce financement permettra au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de faire grandement progresser notre compréhension des effets des changements climatiques sur notre infrastructure de transport, afin d'être en mesure de prendre des décisions éclairées à l'égard de la conception, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des routes et des aéroports dans le Nord, ce qui profitera à tous les visiteurs et résidents des Territoires du Nord-Ouest. »

Wally Schumann

Ministre de l'Infrastructure

Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Les faits en bref

L'Initiative d'adaptation des transports dans le Nord de Transports Canada vise à renforcer la capacité des habitants du Nord d'adapter leurs réseaux de transport aux changements climatiques en soutenant la recherche, la conception et la mise à l'essai relatives à des technologies d'adaptation.

L'Initiative fournit du financement pour aider à relever certains défis que posent les changements climatiques au Yukon , aux Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et dans des collectivités du Nunavik et du Nord du Labrador .

L'infrastructure nordique étant particulièrement sensible aux effets des changements climatiques, il est nécessaire d'élaborer des stratégies d'adaptation pour faire face aux dangers de plus en plus nombreux qui menacent les corridors de transport dans le Nord du Canada .

Lien connexe

