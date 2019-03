Conflit de travail chez ABI - Le ministre Jean Boulet préconise une entente négociée





QUÉBEC, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt ce matin par la partie patronale d'une offre écrite s'adressant au Syndicat des Métallos, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, souhaite une entente négociée dans les meilleurs délais entre les deux parties.

Ainsi, le ministre suspend les démarches entourant la présentation d'une hypothèse de règlement aux parties.

Citation :

« Depuis le début du conflit, les deux parties ont toujours manifesté leur intention d'avoir une entente négociée. Ainsi, considérant l'offre déposée ce matin par ABI, le dépôt de l'hypothèse de règlement n'a plus actuellement sa pertinence. Mon intention est de continuer à suivre de près les négociations et de continuer à offrir mes services comme facilitateur pour dénouer ce conflit qui dure déjà depuis plus d'un an et qui engendre de nombreux impacts négatifs partout au Québec. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable

de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Pour aider les parties à conclure leur convention collective, un Conseil de médiation avait été mis sur pied le 7 novembre 2018 dans le but de relancer les négociations. Son mandat a par la suite été prolongé jusqu'au 21 décembre de la même année afin que les parties en viennent à un accord avant cette date. Le ministre Jean Boulet a formé un groupe de travail, le 11 janvier 2019, composé de spécialistes de son ministère en vue d'accompagner les parties dans l'atteinte de leurs objectifs de négociation.

, les dirigeants d'ALCOA. Les trois conventions collectives chez ABI sont échues depuis le 22 novembre 2017 et , le 11 janvier 2018, l'employeur a décrété un lock-out, conformément aux dispositions du Code du travail.

, le 11 janvier 2018, l'employeur a décrété un lock-out, conformément aux dispositions du Code du travail. L'aluminerie de Bécancour est l'employeur privé le plus important des régions du Centre?du-Québec et de la Mauricie.

