Formidable coup de pouce à l'industrie de l'exploitation des ressources dans les Territoires du Nord-Ouest





Un investissement du gouvernement fédéral appuie des projets d'exploitation des ressources dans la province géologique des Esclaves

TORONTO, le 4 mars 2019 /CNW/ - L'exploitation des ressources demeure le principal moteur de l'économie des Territoires du Nord?Ouest. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit 5,1 millions de dollars dans deux projets qui appuieront le développement des ressources dans la province géologique des Esclaves (PGE).

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, en a fait l'annonce ce matin au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor, dans le cadre du congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (ACPE). Il était accompagné de Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure et de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des T.N.-O.

Le financement servira à planifier l'aménagement d'un corridor d'accès toutes saisons à la PGE, et à réaliser des levés géophysiques aériens dans la région. Les levés serviront à concevoir des produits de cartographie qui permettront aux entreprises d'exploration minière de cibler leurs activités.

Grâce à ces investissements, le gouvernement fédéral contribue à la croissance vigoureuse et durable de l'industrie de l'exploitation des ressources et à la création d'emplois connexes dans le Nord.

Citations

« Il faut d'abord savoir où se trouvent les gisements minéraux et être en mesure d'y accéder pour attirer les investissements et favoriser la croissance de l'industrie de l'exploitation des ressources. Nous savons que des initiatives similaires lancées dans les T.N.?O. auparavant ont fortement stimulé les activités de développement économique. Les projets actuels s'appuient sur ces réussites. Le gouvernement du Canada s'engage à créer davantage de bons emplois et à accélérer la croissance économique et le développement durable à long terme dans le Nord. »

L'honorable Navdeep Bains

Ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de CanNor

« L'exploitation accrue des ressources dans la province géologique des Esclaves appuie l'objectif du gouvernement du Canada d'assurer la prospérité du Nord et le mieux?être des collectivités du Nord. Il est vraiment réjouissant de voir le gouvernement des Territoires du Nord?Ouest travailler avec les collectivités autochtones à mettre en place les conditions propices à la création d'importantes occasions de développement économique dans les T.N.?O. Les projets annoncés aujourd'hui contribuent à préserver la vitalité économique du Nord. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

« Grâce à l'appui du gouvernement fédéral, le gouvernement des Territoires du Nord?Ouest continue d'investir dans les projets prioritaires, comme le corridor d'accès à la province géologique des Esclaves, qui ont le potentiel d'avoir des impacts transformatifs sur le territoire. Cet investissement accroîtra l'accès aux gisements minéraux de classe mondiale présents dans la région et réduira les coûts de l'exploration et de l'exploitation minières. Il vient aussi appuyer les efforts que nous déployons en vue de mieux comprendre le plein potentiel de cette région riche en ressources et de fournir au public des données qui stimuleront le développement et multiplieront les débouchés économiques pour les résidents et les entreprises des T.N.?O. »

Wally Schumann

Ministre de l'Infrastructure

Ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord?Ouest

Faits en bref

Aménagement du corridor d'accès à la PGE : CanNor investit 2 712 000 $ dans ce projet de deux ans, auxquels s'ajoute un investissement de 678 000 $ provenant du ministère de l'Infrastructure des Territoires du Nord?Ouest. Le financement total pour ce projet se chiffre à 3 390 000 $.

CanNor investit 2 712 000 $ dans ce projet de deux ans, auxquels s'ajoute un investissement de 678 000 $ provenant du ministère de l'Infrastructure des Territoires du Nord?Ouest. Le financement total pour ce projet se chiffre à 3 390 000 $. Initiative de développement de l'exploration : CanNor investit 2 400 000 $ dans ce projet de deux ans, auxquels s'ajoute un investissement de 280 000 $ provenant du ministère de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord?Ouest, et un montant de 749 000 $ provenant de partenaires de l'industrie. Le financement total pour ce projet se chiffre à 3 429 000 $.

