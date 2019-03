Les résidents de Sachs Harbour bénéficieront d'une énergie plus efficace grâce à une nouvelle centrale électrique améliorée





INUVIK, NT, le 4 mars 2019 /CNW/ - Les investissements dans des projets locaux d'infrastructure verte qui appuient la sécurité énergétique favorisent la croissance économique et améliorent la qualité de vie des personnes qui vivent et travaillent dans le Nord.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et Robert C. McLeod, ministre responsable de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé la construction d'une nouvelle centrale diesel à Sachs Harbour.

Grâce au projet de construction de la nouvelle centrale, on offre aux habitants et aux entreprises de la région une source d'énergie fiable. La centrale pourra également s'adapter aux impacts des changements climatiques, et on pourra y mettre à jour plusieurs éléments opérationnels tels que l'équipement électrique, les systèmes de chauffage et les réservoirs intérieurs de stockage de combustible. L'aménagement de la nouvelle installation permettra l'ajout d'une éolienne à l'avenir, ce qui devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la région. Cette nouvelle source d'énergie fiable produira suffisamment d'électricité pour répondre aux besoins des résidents de la collectivité pour les années à venir.

Le gouvernement du Canada verse jusqu'à 7,4 millions de dollars, et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest jusqu'à 2,4 millions de dollars. Le projet est financé au titre du nouveau Fonds pour l'énergie dans l'Arctique du gouvernement du Canada, qui appuie la sécurité énergétique dans les collectivités du Nord.

Citations

« Les infrastructures sont le fondement des collectivités fortes et résilientes. La construction de la nouvelle centrale diesel de Sachs Harbour fournira à la collectivité une source d'énergie efficace et fiable, tout en préservant l'environnement et le bien-être des habitants du Nord dans la région. »

Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La nouvelle centrale diesel de Sachs Harbour devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 283 tonnes et d'améliorer le rendement énergétique de 18 % par rapport à la centrale actuelle. Ce projet de transformation s'inscrit dans l'engagement du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à travailler avec ses partenaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et à examiner, à l'échelle locale, des solutions liées à des sources d'énergie de remplacement. »

Robert C. McLeod, ministre responsable de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest

« Cette annonce constitue un pas de plus vers la vision et l'approche à long terme du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest en matière d'énergie et de changements climatiques. L'annonce appuiera notre engagement à mettre en place un réseau énergétique qui contribue au bien-être économique, social et environnemental du territoire, tout en faisant notre part dans la transition vers une économie à faible production de carbone. »

Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport et les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient les installations visant à soutenir la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars sont versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de favoriser la sécurité énergétique dans les territoires.

De plus, 4 milliards de dollars de ce financement servent à soutenir les projets d'infrastructure dans les collectivités autochtones.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html



Investissements fédéraux dans les infrastructures des Territoires du Nord-Ouest :

https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/nt-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

