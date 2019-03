La ministre McKenna souligne une initiative qui soutient l'action climatique





OTTAWA, le 4 mars 2019 /CNW/ - La population canadienne sait que la pollution a un prix. La tarification de la pollution par le carbone fait partie intégrante du plan que le Canada s'est donné pour lutter contre les changements climatiques et faire croître l'économie. La tarification de la pollution par le carbone est le moyen le plus rentable de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stimuler les investissements dans l'innovation propre.

Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, s'est rendue à un Canadian Tire d'Ottawa aujourd'hui pour présenter aux Ontariens des façons d'utiliser leurs paiements de l'Incitatif à agir pour le climat, tel que d'investir dans des articles comme des thermostats intelligents ou des dispositifs d'éclairage à DEL écoénergétiques, qui les feront économiser. En réaction au paiement de l'Incitatif à agir pour le climat qui sera versé cette année aux Ontariens, aux Manitobains, aux Néo-Brunswickois et aux Saskatchewanais, Canadian Tire met à l'avant-scène des produits écoénergétiques pratiques et abordables qui aident à réduire les émissions.

En vertu du système fédéral de tarification de la pollution par le carbone, tous les habitants de l'Ontario, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan recevront un paiement de l'Incitatif à agir pour le climat lorsqu'ils produiront leurs déclarations de revenus cette année. Une famille de quatre personnes en Ontario recevra au moins 307 $ en 2019.

Citations

« Avec le paiement de l'Incitatif à agir pour le climat, nous redonnons plus d'argent aux Canadiens pour les aider à réduire leurs émissions et leur rendre le coût de la vie plus abordable. L'initiative de Canadien Tire illustre parfaitement comment les Canadiens peuvent faire des économies et réduire leurs émissions. »

- Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

En Ontario , au Manitoba , au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan , 90 % des fonds récoltés dans le cadre du système fédéral de tarification de la pollution par le carbone seront versés directement aux familles par l'intermédiaire du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat, et 10 % des fonds serviront à soutenir les municipalités, les écoles, les universités, les hôpitaux, les groupes autochtones et les petites entreprises.

, au , au Nouveau-Brunswick et en , 90 % des fonds récoltés dans le cadre du système fédéral de tarification de la pollution par le carbone seront versés directement aux familles par l'intermédiaire du paiement de l'Incitatif à agir pour le climat, et 10 % des fonds serviront à soutenir les municipalités, les écoles, les universités, les hôpitaux, les groupes autochtones et les petites entreprises. Les résidents de l' Ontario , du Manitoba , du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan peuvent réclamer l'Incitatif à agir pour le climat dans le cadre de leur déclaration de revenus et de prestations de 2018.

, du , du Nouveau-Brunswick et de la peuvent réclamer l'Incitatif à agir pour le climat dans le cadre de leur déclaration de revenus et de prestations de 2018. Le gouvernement versera un Incitatif à agir pour le climat supplémentaire de 10 % pour les personnes qui vivent dans de petites collectivités et des régions rurales, afin de tenir compte de leurs besoins énergétiques accrus et de leur accès limité aux options de transport écoénergétique.

