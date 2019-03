Le Canada investit dans l'adaptation aux changements climatiques et la résilience dans les Territoires du Nord-Ouest





INUVIK, NT, le 4 mars 2019 /CNW/ - Les Canadiens tiennent à s'attaquer aux problèmes épineux que pose un climat qui change. Dans le Nord, les Canadiens veulent être certains que leurs résidences et leurs collectivités sont sûres et résilientes maintenant et qu'elles le seront pour les générations futures. Voilà pourquoi notre gouvernement investit dans l'adaptation et la recherche sur la résilience face au climat pour réduire la pollution, tout en créant de bons emplois et en stimulant l'économie.

Michael McLeod, qui est député dans les Territoires du Nord-Ouest, a annoncé aujourd'hui, au nom du ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, qu'un financement de 205 000 $ sera accordé au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest pour un projet lié à l'adaptation dans le but d'évaluer le coût des impacts des changements climatiques.

Financé au moyen du Programme sur l'adaptation liée aux changements climatiques de Ressources naturelles Canada, le projet - Coûts estimatifs des répercussions du changement climatique dans les Territoires du Nord-Ouest - évaluera le coût des répercussions des changements climatiques dans les Territoires du Nord-Ouest sur une période de 20 ans. Le projet évaluera aussi le coût et les avantages des mesures prises pour faire face aux changements climatiques.

La compréhension des coûts permettra à tous les paliers de gouvernement et aux communautés autochtones d'avoir l'information nécessaire pour prendre de bonnes décisions. Le projet portera sur les répercussions d'un climat qui change sur les activités économiques, l'infrastructure, la qualité de vie des résidants des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les coûts et les avantages des mesures d'adaptation. Le projet appuie aussi la stratégie énergétique de 2030 sur les changements climatiques dans les Territoires du Nord-Ouest, qui cherche à accroître la résilience et l'adaptation à un climat qui change.

L'annonce d'aujourd'hui fait partie du plan de notre gouvernement pour réduire la pollution, stimuler l'économie et améliorer les conditions de vie des collectivités pour tous les Canadiens.

« L'inaction face aux changements climatiques est coûteuse, surtout pour les générations futures. La connaissance des coûts financiers et sociaux permet aux dirigeants d'avoir les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Voilà pourquoi notre gouvernement soutient l'adaptation aux changements climatiques et les projets visant à atténuer ces changements partout au Canada. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest demeure résolu à faire face aux menaces que les changements climatiques posent pour la viabilité à long terme de nos collectivités. En collaborant avec le Canada et nos autres partenaires, les Territoires du Nord-Ouest peuvent faire la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, bâtir un système énergétique durable et renforcer notre compréhension des effets à court et à long terme des changements climatiques. »

Hon. Robert C. McLeod

Ministre de l'Environnement et des Ressources naturelles, gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

