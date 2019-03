Le gouvernement du Canada attribue un contrat pour l'entretien du navire de la Garde côtière canadienne Hudson

Les changements climatiques, dont les effets sont plus marqués dans le Nord que partout ailleurs au Canada, menacent l'efficacité, la sécurité et la fiabilité des transports dans le Nord. En raison du rôle prépondérant que jouent les transports à...

Dans le communiqué Mazda Canada communique ses ventes pour le mois de février 2019, diffusé le 1er mars 2019 par Mazda Canada Inc. sur le fil de presse CNW, deux erreurs sont glissés dans le premier paragraphe. Il devrait lire "Mazda Canada Inc....

La Fondation communautaire de Postes Canada pour les enfants accepte maintenant les demandes pour les subventions de 2019. Plus de 1,15 million de dollars seront versés à des oeuvres de bienfaisance, des programmes scolaires et des groupes qui...