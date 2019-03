Le ministre Rodriguez annonce le renouvellement du mandat du directeur du Conseil des arts du Canada





Le gouvernement du Canada annonce le renouvellement du mandat de Simon Brault à titre de directeur du Conseil des arts du Canada

GATINEAU, QC, le 4 mars 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, a annoncé aujourd'hui le renouvellement du mandat de quatre ans de Simon Brault au poste de directeur du Conseil des arts du Canada.

Depuis plus de 30 ans, Simon Brault mène une brillante carrière dans le secteur des arts et de la culture. Il a été directeur administratif et chef de la direction de l'École nationale de théâtre du Canada de 1982 à 2014, ainsi que membre fondateur et président de Culture Montréal de 2002 à 2014. M. Brault a été vice-président du conseil d'administration du Conseil des arts de 2004 à 2014, avant d'être nommé directeur du Conseil en juin 2014. Pour son engagement envers les arts et la culture, il a reçu de nombreuses distinctions. Il est officier de l'Ordre du Canada, officier de l'Ordre national du Québec, « Fellow » de l'Ordre des CGA du Québec et de l'Ordre des CPA du Québec. Il a également reçu le Prix Keith-Kelly 2009 pour le leadership culturel.

Au cours de son premier mandat de directeur du Conseil des arts du Canada, M. Brault a supervisé les trois premières années du doublement progressif du budget accordé à l'organisation par le gouvernement fédéral. Dans le cadre de son deuxième mandat, il continuera à mettre en oeuvre les deux dernières années de cette augmentation budgétaire. Depuis 2016, M. Brault a aussi mis en place un plan stratégique efficace en augmentant le soutien aux artistes et aux organismes artistiques à l'ère numérique, en faisant progresser la réconciliation et en rehaussant le profil international des artistes canadiens.

Organisme public de soutien aux arts, le Conseil des arts du Canada promeut et soutient financièrement l'excellence artistique en offrant une vaste gamme de subventions et de services aux artistes professionnels et aux organismes artistiques canadiens oeuvrant dans les domaines de la danse, des arts intégrés, des arts médiatiques, de la musique, du théâtre, des arts visuels, des lettres et de l'édition. Il favorise également la sensibilisation du public aux arts par ses activités de communication, de recherche et de promotion des arts.

Ce renouvellement de mandat s'inscrit dans la nouvelle approche du gouvernement du Canada à l'égard des nominations par le gouverneur en conseil. Cette approche fait appel à un processus de sélection ouvert et transparent fondé sur le mérite qui vise à assurer la parité hommes-femmes et à refléter la diversité du Canada, afin d'aider les ministres à faire des recommandations concernant les nominations à des postes au sein de leur portefeuille, en leur fournissant de l'information et de l'orientation.

Citations

« Sous la gouverne de Simon Brault, le Conseil des arts du Canada a soutenu un plus grand nombre d'artistes de divers milieux et disciplines, partout au Canada. M. Brault est également un ambassadeur remarquable du secteur culturel canadien et de l'orientation future de ce secteur dans le monde. Alors qu'il poursuit la mise en oeuvre du doublement progressif du budget du Conseil des arts du Canada, M. Brault jouera un rôle de premier plan dans la réalisation d'une vision audacieuse, inclusive et novatrice. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

Les faits en bref

Dans le Budget de 2016, on annonçait que les sommes allouées au Conseil des arts du Canada allaient doubler sur une période de 5 ans. Le Conseil s'est engagé à verser 25 p. 100 de ces nouveaux fonds d'ici 2021 à des organismes ou personnes recevant un appui pour la première fois.

Le Conseil des arts du Canada est dirigé par un conseil d'administration de 11 membres, soit un président, un vice-président et 9 autres membres provenant de partout au Canada. Tout comme le directeur, qui est également le chef de la direction, les membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

La nouvelle approche du gouvernement du Canada en matière de nomination par le gouverneur en conseil requiert un processus de sélection pour les postes à temps plein et à temps partiel.

Toutes les possibilités de nomination au sein des 17 organismes du portefeuille de Patrimoine canadien sont affichées sur le site Web des nominations approuvées par le gouverneur en conseil. Les personnes intéressées peuvent soumettre une demande en ligne.

Liens connexes

Conseil des arts du Canada

