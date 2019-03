Le Canada et le Québec appuient l'amélioration de la bibliothèque municipale de Lac-Etchemin





LAC-ETCHEMIN, QC, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec reconnaissent le rôle clé que jouent les infrastructures culturelles dans le développement de communautés dynamiques et prospères.

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy, annoncent un investissement conjoint pour la réfection de la bibliothèque municipale de Lac-Etchemin.

Le projet consiste à mettre aux normes la bibliothèque, notamment par l'installation d'un nouveau revêtement de plancher, par la réfection de la toiture et des murs, ainsi que par la réparation de l'appareil élévateur desservant les deux étages du bâtiment. Une fois que ces travaux seront complétés, les résidents de Lac-Etchemin pourront profiter d'un espace moderne et sécuritaire leur permettant de se rassembler et d'apprendre.

Les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que la Municipalité de Lac-Etchemin, verseront chacun une somme de près de 246 000 $, ce qui représente un investissement gouvernemental-municipal totalisant plus de 737 000 $. L'aide financière provient du Nouveau Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Infrastructures provinciales-territoriales -- Fonds des petites collectivités.

Citations

« Investir dans les infrastructures culturelles contribue à bâtir des collectivités fortes et à soutenir la croissance économique locale. Grâce à ses améliorations, la bibliothèque de Lac-Etchemin pourra offrir un environnement dynamique et accessible en plus de meilleurs services au public. Les résidents de tous âges pourront faire de belles découvertes, s'informer sur une variété de sujets et partager avec leur communauté. »

Le ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne

« En plus d'être propice à la tenue d'activités culturelles avec et pour les citoyens, la bibliothèque en version améliorée sera un lieu privilégié de diffusion et de promotion de la lecture et de la langue française, renforçant ainsi la vitalité culturelle et la fierté d'appartenance de la communauté de Lac-Etchemin. Ce projet, qui s'inscrit dans la vision de notre gouvernement pour des bibliothèques modernes, vibrantes et attrayantes, permettra de bonifier les services offerts à la population. Je remercie tous les partenaires ayant participé à la concrétisation de ce projet majeur qui contribue à l'essor de Lac-Etchemin! »

La députée de Bellechasse, Mme Stéphanie Lachance, au nom de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française, Mme Nathalie Roy

« La subvention obtenue des gouvernements fédéral et provincial permettra à la Municipalité de Lac-Etchemin de bonifier l'offre de service à notre population. Notre bibliothèque est une composante importante des services offerts dans notre milieu et l'octroi de cette subvention nous permettra d'améliorer de façon importante ce secteur d'activité. »

Le maire de Lac-Etchemin, M. Camil Turmel

Faits en bref

Le Fonds des petites collectivités est un programme fédéral-provincial, coordonné par Infrastructure Canada, en partenariat avec les provinces et les territoires. Au Québec, il est géré par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Ce programme vise à offrir aux municipalités canadiennes de moins de 100 000 habitants un soutien financier pour qu'elles puissent, notamment, se doter d'infrastructures qui contribuent à leur essor culturel, sportif, récréatif et touristique ou à la protection des biens publics.

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes.

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur une période de 12 ans dans le transport en commun, dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructures sociales réalisés dans les collectivités canadiennes. Le Plan québécois des infrastructures 2018-2028 prévoit des investissements de près de 7,3 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. En ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, plus de 14,3 milliards de dollars seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Langue française

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 11:00 et diffusé par :