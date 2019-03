Le nouvel outil d'épargne et de retraite de l'Empire Vie : du soutien pour planifier la retraite





TORONTO, 04 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX : EML.PR.A) a conçu un nouvel outil interactif pour aider les Canadiens et les Canadiennes à cheminer vers l'atteinte de leurs objectifs d'épargne et de retraite.



En plus d'épargner pour la retraite, les gens peuvent épargner pour diverses autres raisons, notamment l'achat d'une maison, des vacances ou des rénovations.

Le nouvel outil d'épargne et de retraite de l'Empire Vie aide les utilisateurs à déterminer s'ils sont sur la bonne voie pour atteindre le revenu de retraite souhaité ou un objectif d'épargne au moyen d'une série de questions. En ce qui concerne les objectifs de retraite, l'outil dresse une projection de l'épargne jusqu'à l'âge de la retraite en plus de calculer le revenu de retraite estimé de l'utilisateur et d'indiquer si son épargne durera toute sa vie1.

L'outil d'épargne et de retraite va encore plus loin et illustre comment les produits de fonds distincts de l'Empire Vie peuvent permettre à l'utilisateur d'atteindre le niveau souhaité de revenu de retraite selon son profil de risque et ses objectifs de placement.

« La retraite demeure l'une des principales préoccupations des Canadiens et des Canadiennes, alors même que 50 % des préretraités ne savent pas comment planifier leur retraite2, déplore Mike Stocks, vice-président et chef du marketing, Marchés individuels. Ce nouvel outil les aidera à déterminer s'ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs de revenu de retraite, notamment en estimant la durée de leur épargne-retraite, et leur proposera des produits qui les aideront à atteindre ces objectifs ».

« L'outil vise à répondre aux diverses questions que se posent de nombreux Canadiens et Canadiennes, notamment "Vais-je épuiser mon épargne de mon vivant?". Nous encourageons les gens à informer leur conseiller de leurs résultats afin d'amorcer la conversation à ce sujet », suggère M. Stocks.

Pour en savoir plus, visitez www.empire.ca/outil-epargne-et-retraite

1 Selon les données de Statistique Canada sur l'espérance de vie - Tableau 13-10-0403-01 et les données entrées par l'utilisateur.

2 LIMRA Secure Retirement Institute : Ready, Set, Retire? Not so fast... Revisited, 2014.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Notre mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 31 décembre 2018, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 16,4 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

Personne-ressource : Antonietta Stabile, MBA

416 945-7466, ou antonietta.stabile@empire.ca

