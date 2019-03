Le Dr Mark Garcia rejoint Vesper Medical pour occuper le poste de responsable médical





Vesper Medical, Inc., une société privée de dispositifs médicaux développant des solutions innovantes de stents veineux pour les maladies vasculaires périphériques a annoncé aujourd'hui la nomination de Mark J. Garcia, MD, FSIR, FACR au poste de responsable médical (CMO).

« Le Dr Garcia a apporté à notre conseil d'administration, où il siège en tant qu'administrateur indépendant depuis deux ans, la richesse de son expérience clinique dans le domaine du traitement des maladies veineuses profondes. Nous sommes très heureux de le voir rejoindre notre équipe de direction au poste de CMO », a déclaré Bruce Shook, président et CEO de Vesper Medical. « Le rôle de Mark en tant que leader visionnaire dans le traitement des maladies veineuses profondes, sa participation à de nombreux essais cliniques et sa grande expérience en tant qu'opérateur endovasculaire nous seront extrêmement précieuses puisque nous procédons à des essais cliniques avec notre portefeuille de stents veineux Vesper DUOtm .»

« C'est un privilège de rejoindre l'équipe médicale de Vesper et de participer au développement de cette conception de stents innovante afin de relever les défis anatomiques présentés par la mécanique des veines profondes », a déclaré le Dr Garcia. « Je suis impatient de faire progresser ce portefeuille de stents veineux de nouvelle génération, qui pourrait améliorer la qualité de vie des patients souffrant des effets débilitants des maladies veineuses profondes ».

Le Dr Garcia, radiologue interventionnel de premier plan, a occupé les postes de directeur médical du Centre de santé veineuse globale et de chef du service de radiologie d'intervention dans les services de santé du Christiana Hospital à Newark (Delaware). Il est actuellement fondateur et directeur médical d'EndoVascular Consultants à Wilmington (Delaware). Auparavant, il a également occupé le poste de CMO chez Merit Medical, une société qui développe du matériel jetable destiné aux interventions. Le Dr Garcia est diplômé du Thomas Jefferson Medical College et il est titulaire d'une maîtrise en génétique de l'Université de l'Illinois à Chicago et d'une licence en biologie de l'Arizona State University.

À propos de Vesper Medical

Vesper Medical est une société privée de matériel médical qui fait progresser le traitement des maladies veineuses profondes, qui a créé un portefeuille de stents veineux hautement différencié, spécialement conçus pour répondre aux multiples défis anatomiques présentés par les veines iliaques et fémorales. Vesper Medical est une entreprise dérivée d'Intact Vascular, Inc., une société dédiée à l'innovation dans le traitement des maladies artérielles périphériques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur vespermedical.com.

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » concernant le développement des produits élaborés par Vesper Medical, les avantages et caractéristiques potentiels de ces produits et les attentes de la société à l'égard de ses perspectives. Les déclarations prospectives sont soumises à des risques, des hypothèses et des incertitudes qui pourraient entraîner des différences considérables entre ces événements ou résultats futurs réels par rapport à ces déclarations. Ces déclarations sont émises à la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels peuvent varier. Vesper Medical décline toute obligation de mise à jour des déclarations prospectives.

ATTENTION ! Dispositif non approuvé pour la vente ou l'utilisation aux États-Unis.

Vesper DUOtm est une marque commerciale de Vesper Medical, Inc.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

