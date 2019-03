GAC New Energy annonce le tarif en prévente de l'Aion S





Le tarif en prévente du VE très attendu débute à 140 000 RMB (20 890 USD)

GUANGZHOU, Chine, 4 mars 2019 /PRNewswire/ -- GAC New Energy Automobile Co. Ltd. (« GAC NE »), fabricant de véhicules électriques enregistrant la croissance la plus rapide en Chine, a annoncé le tarif en prévente de l'Aion S, premier véhicule électrique (VE) de la gamme Aion. Doté d'une portée de plus de 510 km conformément au NEDC, l'Aion S offre aux clients une production personnalisée avec plus de 16 800 combinaisons de personnalisation.

Découvrez ici le communiqué de presse multicanal interactif : https://www.multivu.com/players/English/8505651-gac-new-energy-aion-s-electric-vehicle/

Principalement conçue au sein de l'usine écologique intelligente de GAC NE, pour une commercialisation prévue en mai 2019, l'Aion S est disponible en prévente via l'application GAC. Dans le cadre du processus de production, les propriétaires peuvent personnaliser leur véhicule à la commande, et suivre visuellement le statut de production dans l'application.

« L'Aion S représente une nouvelle ère pour les VE, en offrant les joies de la technologie à certaines personnes avant d'autres », a déclaré Gu Huinan, directeur général de GAC NE.

Offrant un coefficient de traînée de 0,245 Cd, la conception de l'Aion S intègre des caractéristiques aérodynamiques pour offrir une innovation chic et ergonomique. Offrant une longueur extérieure de 4 768 mm et un empattement de 2 750 mm, la conception réduit la résistance au roulement afin de diminuer la consommation énergétique globale.

L'Aion S est équipé d'un système de conduite électrique « trois en un » haute performance intégré, ainsi que des cellules de batterie NCM 811 de toute dernière génération de CATL. Atteignant une puissance maximale de 150 kW et un couple maximum de 350 n.m, sa portée peut atteindre 510 km conformément au NEDC.

L'Aion S est également le premier véhicule chinois à utiliser l'énergie solaire. Plusieurs panneaux solaires situés sur le toit permettent de réduire l'électricité requise pour le chargement, et fournissent une ventilation interne ainsi qu'un système de circulation éco-énergétiques.

Le véhicule est compatible avec une assistance à la conduite autonome de niveau 2, qui inclut la régulation adaptative de la vitesse (ICA), l'assistance dans les embouteillages (TJA), ainsi que l'aide intelligente au stationnement (APA). Les renseignements mobiles sont soutenus par plusieurs commandes vocales intelligentes via Tencent, ainsi que par un système de déverrouillage du smartphone sans code, qui augmente la sécurité et l'efficience.

À propos de GAC NE

Fondée en 2017, GAC New Energy Automobile Co., Ltd. (GAC NE), toute nouvelle division de GAC Group, s'engage en faveur de l'innovation et du développement de véhicules électriques. Avec pour mission de devenir un constructeur de véhicules électriques de classe mondiale au cours des trois à cinq prochaines années, GAC NE cible une capacité de production annuelle de 200 000 véhicules électriques, et a investi 2,13 milliards RMB (310 millions USD) dans une usine écologique intelligente de pointe, qui a été achevée en décembre 2018.

Pour en savoir plus sur GAC NE, rendez-vous sur http://www.gacne.com.cn.

Photo - https://www.multivu.com/players/English/8505651-gac-new-energy-aion-s-electric-vehicle/image/AionS1_1551456249073-HR.jpg

