Le gouvernement du Canada annonce un nouvel investissement pour appuyer le tourisme en Mauricie





Une pourvoirie quatre saisons recevra 821 000 $

SAINT-ALEXIS-DES-MONTS, QC, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le secteur du tourisme est un moteur économique important dans l'ensemble du pays. Il contribue à la croissance durable et crée de bons emplois pour les familles de la classe moyenne, tant dans les centres urbains, comme Québec, que dans les plus petites communautés, comme Saint-Alexis-des-Monts. C'est pourquoi le gouvernement investit 821 000 $ pour appuyer le tourisme et l'économie en Mauricie.

Aujourd'hui, la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly, a annoncé l'octroi d'une contribution remboursable de 821 000 $ à la Pourvoirie du Lac Blanc pour que la MRC de Maskinongé puisse mieux tirer profit des possibilités en matière de tourisme.

La contribution de DEC permettra l'amélioration et l'augmentation de la capacité d'accueil de l'établissement ainsi que la diversification de son offre de services touristiques. Les principales activités qui seront réalisées dans le cadre du projet sont l'agrandissement du bâtiment principal (incluant trois nouvelles chambres, une cuisine et une salle de réunion), l'ajout de trois chalets et d'un centre multi-activités ainsi que la mise en place d'unités d'hébergement insolite (par exemple, tipis, tentes prospecteur et yourtes).

Cette annonce a eu lieu dans le cadre de rencontres entreprises par la ministre Joly avec des experts locaux du secteur touristique et des voyages de toutes les régions du Canada. Cette tournée pancanadienne s'est amorcée en novembre et a permis de cerner les possibilités de maximiser le potentiel touristique du Canada. La ministre a été à l'écoute et invite maintenant les experts à approfondir et à explorer davantage les pierres angulaires qui permettront d'élaborer la stratégie nationale du tourisme.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît que le tourisme soutient toutes les régions du pays, comme c'est le cas ici en Mauricie, en créant de bons emplois pour les familles de la classe moyenne. Au cours des derniers mois, j'ai eu le privilège de rencontrer des personnes un peu partout au pays qui travaillent sans compter leurs efforts pour faire du Canada une destination touristique de choix. Leur expérience unique et les travaux du Comité-conseil inspireront notre prochaine stratégie fédérale en matière de tourisme qui aura pour objet de maximiser le potentiel du Canada dans ce domaine. L'avenir est prometteur pour l'industrie canadienne du tourisme. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le tourisme représente un secteur d'activité très important pour les régions du Québec et le gouvernement du Canada met tout en oeuvre pour le rendre profitable à tous. Nul doute que l'Initiative de tourisme hivernal permettra de créer des emplois et de la richesse pour les régions, tout en contribuant au rayonnement de l'ensemble des communautés du Québec. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« L'amélioration des services touristiques permettra à la Pourvoirie du Lac Blanc de bonifier son produit d'hébergement et d'augmenter la fréquentation par des touristes hors Québec. L'appui de DEC nous permet également d'améliorer l'offre touristique en hébergement dans la MRC de Maskinongé faisant de notre région une destination de choix pour les adeptes d'expériences hors du commun. »

Gaston Pellerin, président, Pourvoirie du Lac Blanc

Faits en bref

Le tourisme représente 2 % du produit intérieur brut du Canada .

. Le tourisme soutient 1,8 million d'emplois au pays.

DEC est l'un des six organismes de développement régional sous la responsabilité du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains .

. Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2018-2019 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

Depuis maintenant 50 ans, le gouvernement du Canada participe activement au développement économique régional au Québec : un demi-siècle d'actions concrètes consacrées à l'essor des régions et des entreprises d'ici.

Liens connexes

Le tourisme au Canada

Suivez l'actualité en matière de tourisme dans les médias sociaux @TourismeCDN et joignez-vous à la conversation en utilisant les mots-clics #Tourisme et #Emplois : Twitter, Instagram.

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 10:30 et diffusé par :