Geometry annonce une nouvelle direction

Son PDG, Steve Harding, confie les rênes de l'agence à Beth Ann Kaminkow, après 14 ans passés à WPP

Geometry, l'agence de WPP spécialisée en expérience et activation de marques, annonce aujourd'hui un changement majeur de gouvernance.

Steve Harding a en effet décidé de quitter ses fonctions après six ans passés en tant que

président-directeur général global de Geometry et quatorze ans au sein de WPP. Il sera remplacé à ce poste par Beth Ann Kaminkow, actuellement PDG de Kantar Consulting Americas.

Geometry a vu le jour il y a six ans, né de la fusion sous un même toit de 3 agences WPP : OgilvyAction, G2 et JWTAction. Steve Harding a directement piloté cette fusion, donnant naissance au plus grand réseau international d'expérience et activation de marques.

Beth Ann Kaminkow prendra ses fonctions début avril, Steve restant en activité jusqu'à l'été pour assurer une transition fluide. Beth Ann a rejoint Kantar Vermeer au poste de PDG monde en 2016 et a passé les dernières années au sein de Kantar Consulting. Elle occupait précédemment les fonctions de directrice générale internationale du marketing chez Westfield Corp, et avait occupé également le poste de PDG de TracyLocke chez Omnicom.

Mark Read, PDG de WPP déclare : « Depuis que Geometry a été fondée en 2013, Steve a dirigé la société avec passion et détermination. Je tiens à le remercier pour sa gouvernance de la société et pour le rôle central qu'il a joué dans la fusion des trois entités ayant permis de donner naissance à un leader mondial dans ce domaine d'activité. Beth Ann a, quant à elle, réalisé un travail exceptionnel chez Kantar Consulting, et je suis ravi qu'elle assume désormais les fonctions de PDG chez Geometry. C'est un témoignage réel de la force de notre réseau et des talents sur lesquels nous pouvons nous appuyer dans toute l'entreprise. »

À son tour, Steve Harding ajoute : « Après six années à la tête de Geometry et quatorze années au total passées avec WPP, j'ai décidé que le moment était venu de remettre les rênes de la direction. Beaucoup de choses se sont passées depuis la fusion, et nous avons entamé le processus de transformation qui assurera la pérennité de Geometry et son succès. Geometry a le talent et l'infrastructure qui conviennent pour poursuivre son développement. Cette société répond aux besoins des annonceurs en restant aux avant-postes des expériences des consommateurs. »

Comme l'affirme Beth Ann Kaminkow : « Je suis très impatiente de rejoindre Geometry et de capitaliser sur le succès que la société a déjà connu sous la direction de Steve. En ces temps de changement rapide des comportements des consommateurs, gérer cette évolution doit être l'une des compétences essentielles des agences, en plaçant les besoins de nos clients au coeur de ce que nous faisons, et leurs clients au coeur de nos services. Nous vivons une époque incroyablement passionnante pour le commerce et la créativité, et nous continuerons de nous associer à nos clients pour apporter des expériences multicanales de grande qualité à leurs consommateurs. »

À propos de Geometry

Geometry est le plus grand réseau international en expérience et activation de marques dans le monde. Nous aidons celles-ci à prospérer dans un monde omnicanal en façonnant et en changeant les comportements des consommateurs à des moments cruciaux, tout au long du processus de décision d'achat. Avec ses équipes présentes sur 56 marchés, Geometry possède une expertise-clé dans le commerce physique, le e-commerce, l'expérientiel, l'image et la conception de marque ainsi que le conseil. Geometry est une société du groupe WPP (NYSE : WPP). http://www.geometry.com

