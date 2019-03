Konica Minolta élargit son offre de services de TI gérés dans l'Ouest canadien avec une nouvelle acquisition





MISSISSAUGA. Ontario, 04 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée ( Konica Minolta ) a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Continuity Solutions Ltée ( Continuity Solutions ), un fournisseur de services de TI gérés de Calgary, en Alberta.



Au cours des dernières années, Continuity Solutions et son fondateur et chef de la direction Ray Archer se sont bâti une clientèle fidèle à Calgary en s'imposant comme un chef de file des services de TI pour les petites et moyennes entreprises. Avec sa culture d'entreprise et son modèle d'affaires fortement axés sur le soutien proactif et l'approche client, Continuity Solutions constitue un ajout idéal à la division des services de TI de Konica Minolta.

« Je promets toujours à mes clients d'agir dans l'intérêt de leur entreprise. Je crois que cette acquisition me permettra de respecter cet engagement et même d'aller au-delà, affirme M. Archer. En tant que fournisseur de services de TI gérés, notre priorité a toujours été de protéger l'investissement technologique de nos clients. Grâce à la bande passante, aux effectifs et aux capacités technologiques de Konica Minolta, nos clients peuvent maintenant compter sur le soutien d'une des meilleures entreprises de l'industrie. »

L'équipe de Continuity Solutions se joindra à la division des services de TI de Konica Minolta, IT Weapons. Cette division de premier plan a récemment reçu de belles marques de reconnaissance de l'industrie : en plus de figurer plus tôt ce mois-ci dans la catégorie Pioneer 250 du palmarès CRN des 500 fournisseurs de services gérés, elle a été nommée parmi les 50 meilleurs fournisseurs de services gérés au Canada pour une deuxième année consécutive. IT Weapons a également ouvert récemment huit centres d'expérience client pour services de TI partout au pays, dont un à Calgary, afin d'élargir son offre de services à l'échelle nationale.

« Cette acquisition représente une nouvelle étape de notre expansion nationale, respectant ainsi notre engagement de fournir à nos clients un excellent soutien où qu'ils soient au Canada, déclare Ted Garner, président d'IT Weapons. L'intérêt de Continuity Solutions pour la planification de la continuité des activités, les services infonuagiques et la haute disponibilité complète bien nos principales forces en tant que fournisseur pancanadien de services gérés. Nous sommes enthousiastes à l'idée de les accueillir au sein de la famille de Konica Minolta, ce qui témoigne encore une fois de notre volonté de répondre aux besoins actuels et futurs de l'entreprise partout au pays. »

À propos d'IT Weapons

IT Weapons, une division de Konica Minolta, est un chef de file canadien des solutions infonuagiques sécurisées et des services de TI gérés. Faites confiance à IT Weapons : elle vous aidera à simplifier votre infrastructure technologique et à transformer votre entreprise grâce à ses programmes de sécurité et de conformité de premier ordre, doublés de son service à la clientèle primé. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.itweapons.com/fr et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour des nouvelles technologiques : Twitter @ITWeapons, YouTube , LinkedIn et Facebook.

Au sujet de Konica Minolta

Solutions d'affaires Konica Minolta (Canada) Ltée transforme et révolutionne le Milieu de travail de demainMC ( www.reinventerletravail.ca ). Elle propose une gamme complète de solutions qui tirent profit de la mobilité et des services infonuagiques et optimisent les opérations au moyen de processus documentaires automatisés. Sa division des services de TI offre divers services de stratégie et de soutien informatiques ainsi que différentes solutions de sécurité réseau dans l'ensemble des marchés verticaux. L'entreprise a été reconnue par Brand Keys 12 années consécutives comme la marque numéro un en matière de fidélité des clients sur le marché des appareils de bureau multifonctions. Konica Minolta, Inc. figure à l'indice mondial de durabilité Dow Jones pour une 6e année consécutive. C'est en partenariat avec ses clients que l'entreprise donne forme aux idées et apporte une valeur ajoutée à la société. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.konicaminolta.com et suivez Konica Minolta sur LinkedIn , YouTube , Facebook et Twitter (@KonicaMinoltaCA) .

