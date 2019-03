L'AMC nomme la Dre Suzanne Strasberg présidente du Conseil d'administration





OTTAWA, le 4 mars 2019 /CNW/ - Après un vaste processus de recrutement à l'échelle du pays, la Dre Suzanne Strasberg a été nommée présidente du Conseil d'administration de l'Association médicale canadienne, poste qu'elle occupera dès le 14 août 2019. Elle remplacera le Dr Brian Brodie, qui occupe ce poste depuis 2013.

La Dre Strasberg possède une vaste expérience en médecine, en leadership médical et en gouvernance de conseils d'administration. Elle a été membre du Conseil d'administration de l'AMC, ainsi que membre et présidente du conseil d'administration de l'Association médicale de l'Ontario, organisation dont elle a également été la présidente. Elle accède à la présidence du Conseil d'administration de l'AMC après quatre ans à la présidence du Conseil d'administration du Holding financier MD inc., rôle dans lequel elle a acquis une profonde compréhension des besoins des médecins à toutes les étapes de leur carrière.

Outre ses fonctions de présidente de conseils d'administration, la Dre Strasberg exerce à Toronto au sein de l'équipe Santé familiale Jane Finch, où elle est également gestionnaire responsable des budgets et de l'élaboration du plan d'affaires et du plan opérationnel. Membre du personnel médical de l'hôpital régional Humber River, elle s'intéresse notamment à la pédiatrie, à la médecine de l'adolescence, à la gynécologie et aux soins palliatifs.

