Assurer l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle pour améliorer les services du gouvernement aux Canadiens





OTTAWA, le 4 mars 2019 /CNW/ - La prestation de programmes et services plus efficaces aux Canadiens au 21e siècle exige des services numériques d'un gouvernement responsable, y compris l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle (IA) pour soutenir une prise de décisions éclairée.

Aujourd'hui, l'honorable Jane Philpott, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique, a lancé la Directive sur la prise de décisions automatisées afin de guider les ministères dans le cadre de l'utilisation transparente et responsable de l'IA.

Son annonce a été faite dans le cadre d'une discussion d'un jour avec des fonctionnaires et l'industrie au sujet des efforts, des possibilités et des défis pour fournir au gouvernement des solutions révolutionnaires d'intelligence artificielle.

À titre de nation chef de file de l'ère numérique, le Canada prend des mesures pour exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle. Des investissements précoces et importants, tels que la Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle et l'Initiative des supergrappes d'intelligence artificielle, ont contribué à la création d'un puits profond d'experts en recherche et en affaires qui est reconnu à l'échelle internationale.

Le Canada est également chef de file dans l'établissement d'un cadre efficace dans lequel ce travail aura lieu. La participation ouverte avec le milieu universitaire, l'industrie et d'autres gouvernements a abouti à la Directive sur la prise de décisions automatisées. Jalon en matière de politique gouvernementale, la Directive est le résultat d'un processus sans précédent au gouvernement, car elle est le fruit d'un travail collaboratif et ouvert sans pareil.

Le gouvernement puise également dans les meilleurs talents en matière d'IA par le biais d'un processus d'approvisionnement modernisé, qui a permis de dresser une liste de fournisseurs préqualifiés experts en IA. Ces derniers ont notamment été évalués sur leur capacité à mettre en oeuvre des solutions d'IA de façon responsable et éthique.

En établissant les conditions adéquates maintenant, le gouvernement du Canada peut réaliser la promesse de l'IA, tout en assurant une approche éthique et responsable par rapport à son utilisation, qui met l'accent sur les personnes.

« L'intelligence artificielle offre au gouvernement une occasion inestimable d'améliorer les services offerts aux Canadiens que nous servons. Le leadership du Canada dans le domaine de l'intelligence artificielle et notre industrie d'intelligence artificielle grandissante créent un partenariat puissant afin d'améliorer le gouvernement numérique dans l'intérêt de tous. »

L'honorable Jane Philpott, présidente du Conseil du Trésor et ministre du Gouvernement numérique

« Notre gouvernement investit de manière stratégique dans l'intelligence artificielle canadienne et dirige un processus d'approvisionnement simplifié et axé sur les résultats pour l'acquisition de solutions d'IA. La nouvelle liste de fournisseurs préqualifiés de technologies d'intelligence artificielle est un excellent exemple de la façon dont nous utilisons une approche d'approvisionnement agile afin d'offrir les outils appropriés aux organismes fédéraux, tout en visant à améliorer les services offerts aux Canadiens. »

L'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et Approvisionnement et de l'Accessibilité

Le Canada a dirigé l'élaboration des principes directeurs en matière d'IA, qui ont été adoptés par les nations chefs de file de l'ère numérique à la récente conférence du groupe D9 en novembre 2018.

a dirigé l'élaboration des principes directeurs en matière d'IA, qui ont été adoptés par les nations chefs de file de l'ère numérique à la récente conférence du groupe D9 en novembre 2018. Au cours des deux dernières années, le gouvernement du Canada a investi stratégiquement dans l'écosystème canadien de l'IA. Les budgets successifs ont financé 125 millions de dollars pour la Stratégie pancanadienne en matière d'IA et 950 millions de dollars pour l'initiative des supergrappes qui génèrent de la recherche de pointe, des investissements et des talents au Canada.

L'ouverture et la transparence constituent un mécanisme clé pour assurer une IA éthique. Le Canada a prouvé qu'il peut le faire avec succès, car nous avons récemment été nommés n o 1 par le baromètre des données ouvertes de la World Wide Web Foundation de cette année.

a prouvé qu'il peut le faire avec succès, car nous avons récemment été nommés n 1 par le baromètre des données ouvertes de la World Wide Web Foundation de cette année. L'Académie du numérique du Canada offre des outils et des ressources dont les fonctionnaires ont besoin pour développer leurs compétences dans des domaines tels que l'IA.

