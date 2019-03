Les finalistes aux titres de Voiture verte canadienne de l'année et de Véhicule utilitaire vert canadien de l'année annoncés par l'AJAC





Les derniers gagnants du programme 2019 de l'Association des Journalistes Automobile du Canada seront dévoilé à Vancouver le 19 mars.

TORONTO, le 4 mars 2019 /CNW/ - L'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) a annoncé aujourd'hui les trois finalistes dans les catégories de Voiture verte canadienne de l'année et Véhicule utilitaire vert canadien de l'année, les derniers prix remis dans le cadre du programme des Prix de la Voiture canadienne de l'année 2019.

Les finalistes au titre de Voiture verte canadienne de l'année sont :

La Honda Clarity PHEV,

la Honda Insight et

la Nissan Leaf.

Les finalistes au titre de Véhicule utilitaire vert canadien de l'année sont :

La Chrysler Pacifica Hybride qui a aussi reçu le titre de Meilleur EV au Canada 2019,

le Jaguar I-PACE, gagnant des titres de Véhicule utilitaire canadien de l'année et de Meilleur EV de luxe au Canada 2019 et

le Mitsubishi Outlander PHEV.

Les gagnants seront dévoilés lors de la journée des médias du Salon international de l'automobile de Vancouver le mardi 19 mars.

Les modèles admissibles aux titres de Voiture verte canadienne de l'année et de Véhicule utilitaire vert canadien de l'année doivent satisfaire les critères d'admissibilité au programme des Prix de la Voiture canadienne de l'année en plus de satisfaire des critères supplémentaires basés sur l'économie d'essence, la motorisation, et l'utilisation. Ces critères reflètent l'idéologie selon laquelle les véhicules éconergétiques sont offerts dans une variété de formes, de tailles, de prix et de catégories.

Tous les modèles participants sont mis à l'essai par les journalistes de l'AJAC qui émettent des opinions parmi les plus respectées et objectives au Canada. Les essais se déroulent sur plusieurs mois, sur différents types de chaussée et dans différents types de conditions routières rencontrés durant l'année et lors du Festival des essais de l'AJAC qui se déroule à l'automne.

« Le processus de sélection de la Voiture verte canadienne de l'année et du Véhicule utilitaire vert canadien de l'année permet aux véhicules les plus éconergétiques de se démarquer du reste du marché, » explique Mark Richardson, président de l'AJAC. « Les Canadiens qui sont à la recherche d'un véhicule qui offre à la fois une bonne conduite et un bas taux d'émissions peuvent se référer aux finalistes et aux gagnants, car selon les journalistes de l'AJAC, il s'agit des meilleurs choix offerts sur le marché qui répondront le mieux à leurs besoins et à ce qu'ils recherchent dans un véhicule. »

À propos de l'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC)

L'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) est une association de journalistes, rédacteurs et photographes professionnels de même que de membres corporatifs dont le travail se concentre sur l'industrie canadienne de l'automobile. Nos objectifs collectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le domaine du journalisme automobile au Canada. Cela est rendu possible grâce au travail de nos membres et aux évènements annuels d'essais de l'AJAC, à la Voiture canadienne de l'année (CCOTY), au Prix de la Voiture verte canadienne de l'année, aux Prix de l'Innovation et à l'EcoRun.

Images disponibles au ajac.ca.

SOURCE Association des Journalistes Automobile du Canada

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 10:00 et diffusé par :