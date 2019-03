Le gouvernement annonce la réfection majeure du pont Pie-IX





MONTRÉAL, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, confirme que la réfection majeure du pont Pie-IX et le projet du SRB Pie-IX seront réalisés simultanément. Les travaux devraient commencer vers la fin de l'été 2019.

Le projet de réfection du pont Pie-IX vise notamment à assurer la pérennité de cette infrastructure routière qui relie Montréal et Laval, et à contribuer à l'amélioration de l'offre en transport collectif et actif. Ainsi, le pont accueillera une voie réservée au SRB Pie-IX en direction de Montréal, une piste polyvalente pour les piétons et cyclistes du côté est, et un trottoir du côté ouest.

Le coût du projet est de 198,6 millions de dollars, dont 4,1 millions proviennent de la Ville de Montréal pour réaliser certains travaux de parachèvement du carrefour Henri-Bourassa/Pie-IX.

« L'amélioration des infrastructures routières et de l'offre en transport collectif est une priorité pour le gouvernement. La réfection du pont et l'ajout d'une voie réservée permettront d'améliorer la sécurité, en plus d'offrir une solution de mobilité durable moderne et efficace. Je suis convaincue que la population montréalaise et de la Rive-Nord sera très satisfaite de pouvoir utiliser ce nouveau corridor nord-sud au service rapide à haute fréquence, qui s'imposera certainement comme une alternative possible à la branche Est de la ligne orange du métro. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La réfection majeure du pont Pie-IX, en coordination avec la réalisation du SRB Pie-IX, est une excellente nouvelle pour les résidents de Montréal, Laval et de la couronne nord. En effet, lorsque ces deux projets majeurs seront achevés, les citoyens auront accès à un service de transport collectif efficace, à un lien de transport actif convivial et à une structure durable pour les années à venir. »

Eric Girard, ministre des Finances et ministre responsable de la région de Laval

Le projet de réfection majeure comprend notamment :

le remplacement des dalles en béton du pont;

l'aménagement d'une voie réservée aux autobus (SRB);

le parachèvement du carrefour Henri-Bourassa, à l'angle du boulevard Pie-IX;

la réfection de la chaussée de la route 125 sur le territoire lavallois, entre le pont Pie-IX et le boulevard de la Concorde Est.

Le pont Pie-IX enjambe la rivière des Prairies et relie Laval à l'île de Montréal (arrondissement de Montréal-Nord). Environ 61 000 véhicules l'empruntent quotidiennement (données de 2017).

Les travaux sur le pont Pie-IX seront coordonnés avec ceux du projet du SRB Pie-IX afin que celui-ci soit pleinement fonctionnel à sa mise en service prévue en 2022.

