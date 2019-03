AITEO clarifie la question de l'incendie au Nigéria





Le 2 mars 2019, une explosion présumée s'est produite dans le delta du Niger, à proximité du puits 7 du Nembe, derrière la communauté du point milliaire 1 dans l'État de Bayelsa, au Nigeria.

Malgré les difficultés initiales, notre équipe d'exploitation a pu accéder à la zone de la tête du puits lorsque l'incendie s'est complètement éteint aux petites heures du 2 mars.

Les enquêtes préliminaires confirment qu'il n'y a pas eu de décès, d'incidents humains ou de dommages aux biens de la communauté. Tous les puits et installations à proximité immédiate ont été inspectés et sécurisés. Cet incident ne s'est pas produit sur le pipeline de 97 kilomètres, le Nembe Creek Trunk Line (NCTL) ou d'autres pipelines, ni n'a touché aucune partie de ceux-ci. Il est important de noter qu'avant cet incident, toutes les installations étaient fermées depuis le 28 février 2019 en raison de l'arrêt du NCTL. Par conséquent, tout compte rendu laissant entendre que cet incident a été causé par un pipeline ou qu'il l'a touché est totalement inexact et trompeur.

Des enquêtes approfondies visant à déterminer la cause de l'incendie et, en particulier, à déterminer si celui-ci a pu être causé par des infractions commises par des tiers, se poursuivent. Ces enquêtes se déroulent dans la plus grande urgence et ont reçu la plus haute priorité.

Nous continuons à travailler avec toutes les autorités compétentes afin de rétablir la pleine fonctionnalité de toutes les installations concernées et des zones touchées.

A ce stade, nous exprimons notre gratitude à toutes nos parties prenantes pour leur soutien continu et leur compréhension, tout en les invitant au calme et à la vigilance.

Au besoin, nous continuerons d'échanger des informations sur ces développements en temps opportun.

Signé :

LA DIRECTION

Aiteo Eastern Exploration and Production Co.

Lagos

Nigéria

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

