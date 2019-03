LGC Capital Ltd. entre sur le marché boursier OTCQB





MONTRÉAL, 4 mars 2019 /PRNewswire/ -- LGC Capital Ltd. (TSXV : LG) (OTCQB : LGGCF) (« LGC ») a le plaisir d'annoncer le début de ses opérations sur le marché boursier OTCQB dès lundi 4 mars 2019. Marché financier d'OTC, OTCQB est un opérateur de marchés financiers pour 10 000 valeurs mobilières mondiales et américaines. LGC Capital Ltd débutera ses opérations aujourd'hui sous le symbole LGGCF. Les investisseurs peuvent consulter les déclarations financières actuelles ainsi que les cotations niveau 2 Real-Time de l'entreprise sur www.otcmarkets.com. LGC poursuivra ses opérations sur son marché financier principal, la bourse TSX Venture Exchange.

John McMullen, PDG de LGC Capital, a déclaré : « Cette genèse nous a amenés à générer des investissements afin d'avoir un impact transformateur sur les liquidités de l'entreprise et la valeur pour les actionnaires. Nous sommes convaincus que notre impressionnant portefeuille de marque mènera à bien notre mission d'offrir des produits sûrs et enrichissants aux personnes consommant du cannabis dans le cadre d'une vie saine et épanouie. »

À propos de LGC Capital Ltd. (http://www.lgc-capital.com/)

LGC Capital est une société d'investissement de premier plan, avec des opérations centrées sur le marché mondial du cannabis légal. Via ses sociétés de placement de portefeuille en plein essor, LGC met en place une organisation transversale intégrée d'entreprises de cannabis légal interconnectées couvrant la culture, le traitement et la distribution en Australie, en Jamaïque, en Suisse, en Italie et au Canada et desservant les marchés nationaux et d'exportation. LGC Capital Ltd. est une société publique par actions, de droit canadien, cotée à la bourse TSX Venture Exchange (TSXV : LG).

Par le biais de ses partenaires et sous réserve que les transactions en cours examinées par TSXV soient approuvées, LGC possède actuellement un intérêt dans plus de 41 000 mètres carrés de cannabis planté en Jamaïque, en Suisse, en Italie et en Australie. Cette superficie devrait passer à plus de 195 000 mètres carrés à l'horizon 2021, car ses sociétés de portefeuille mettent en oeuvre leurs plans d'expansion, en plus de l'octroi de licence prévu des opérations de Tricho-Med au Québec, au Canada.

Les partenaires de LGC vendent actuellement des produits à base de cannabis dans plus de 1000 points de vente en Suisse et en Italie sous les marques ONE Premium Cannabis et EasyJoint, ainsi que des huiles de cannabis médicales en Australie sous la marque Little Green Pharma. Les produits de marque des partenaires de LGC sont disponibles sous une variété de formats, notamment des fleurs de cannabis séchées, des teintures, des huiles, des graines et des boissons.

