Au deuxième rang des principales causes de mortalité par cancer au pays, le cancer colorectal touche des Canadiens de plus en plus jeunes





- Les habitudes intestinales sont importantes - parlez-en à votre médecin -

MONTRÉAL, le 4 mars 2019 /CNW/ - Le mois de mars, qui marque le Mois national de la sensibilisation au cancer colorectal, fournit l'occasion idéale de soutenir les personnes affectées par cette maladie et de rappeler qu'il s'agit d'un cancer qui peut être prévenu, traité et vaincu!

Le cancer colorectal, qui peut vous toucher personnellement, ou encore affecter un membre de votre famille ou un ami, arrive toujours au deuxième rang des principales causes de mortalité par cancer au Canada. Que vous soyez un homme ou une femme, ou une personne jeune ou plus âgée, vous courez le risque de souffrir d'un cancer colorectal. On estime, en effet, qu'un homme sur 13 et une femme sur 16 développeront un cancer colorectal au cours de leur vie. L'an dernier uniquement, 26?800 Canadiens ont appris qu'ils étaient atteints de cette maladie.

En dépit de ces statistiques alarmantes, le cancer colorectal peut, la plupart du temps, être prévenu, et est hautement traitable et guérissable s'il est détecté tôt. Cancer colorectal Canada désire rappeler à la population que le dépistage du cancer colorectal, effectué à l'aide d'un examen des selles simple, rapide et non effractif, débute à l'âge de 50 ans chez les Canadiens présentant un risque moyen et peut être fait à domicile. Ne tardez donc pas à parler à votre médecin de votre risque de développer un cancer colorectal et des options de dépistage qui s'offrent à vous. Cela pourrait sauver votre vie, ou celle d'un proche!

L'incidence du cancer colorectal et les taux de mortalité qui lui sont associés diminuent lentement chez les adultes âgés de 50 ans et plus, en grande partie grâce à de meilleurs efforts de dépistage et à des traitements plus efficaces. Ils continuent cependant de progresser chez les Canadiens plus jeunes, sans que l'on sache vraiment pourquoi. Des études sur des sujets issus de générations diverses ont permis de découvrir que les personnes nées vers 1990 courent un risque deux fois plus élevé de souffrir d'un cancer du côlon, et quatre fois plus élevé d'être atteintes d'un cancer du rectum, que celles ayant vu le jour dans les années 1950. En plus de ce risque accru, les patients plus jeunes reçoivent souvent leur diagnostic à un stade plus avancé de leur maladie parce qu'ils ignorent souvent leurs signes et symptômes, ou parce que leur médecin ne soupçonne pas forcément un cancer à leur âge.

Afin de mobiliser les jeunes Canadiens, CCC fournit, par l'entremise de son programme Jamais trop jeune (en anglais, Never Too Young [N2Y]), des services d'information et de soutien adaptés à leurs besoins précis. Même si la maladie demeure plus répandue parmi les adultes de 50 ans et plus, CCC encourage vivement tous les Canadiens à apprendre à détecter les signes et les symptômes du cancer colorectal, à connaître leurs antécédents familiaux, à identifier leurs facteurs de risque personnels et à se tenir informés des options de dépistage qui leur sont offertes.

N'hésitez pas à communiquer avec votre professionnel de la santé si vous présentez l'un des signes et symptômes suivants :

Changements dans votre transit intestinal (diarrhée, constipation ou modification de la consistance de vos selles) qui durent plus de quatre semaines;

Saignements rectaux ou présence de sang dans vos selles;

Malaises abdominaux persistants, par exemple des crampes, des gaz ou des douleurs;

Sensation que vos intestins ne se vident pas entièrement;

Faiblesse ou fatigue;

Perte de poids inexpliquée.

Il importe également de connaître vos antécédents familiaux : en effet, le risque de développer un cancer colorectal augmente si l'un des membres de votre famille au 1er degré (un parent, un frère ou une soeur ou un enfant) ou si plusieurs des membres de votre famille ont souffert d'un cancer du côlon ou du rectum avant l'âge de 50 ans.

« Nous pouvons sauver encore plus de vies si nous accroissons nos efforts en matière de prévention primaire et de dépistage du cancer colorectal, afin que tous les Canadiens sachent comment prévenir cette maladie et que plus de personnes bénéficient d'un dépistage en temps opportun », affirme Barry D. Stein, président de Cancer colorectal Canada.

« Maintenant plus que jamais, les personnes affectées par cette maladie sont en droit d'espérer. Bien que la chimiothérapie et la chirurgie demeurent les piliers du traitement contre le cancer, de nouvelles thérapies sont, chaque jour, évaluées dans le cadre d'essais cliniques. Parmi les avancées les plus prometteuses, on note l'immunothérapie, le traitement CAR-T et la fusion des gènes. Comme les traitements personnalisés sont de plus en plus utilisés par les cliniciens, le séquençage des gènes et le profilage moléculaire des patients prennent de l'importance : on cherche à s'assurer que le bon patient reçoit le bon médicament, au bon moment », ajoute-t-il.

CCC recommande d'adopter des habitudes de vie qui excluent les facteurs suivants, susceptibles d'augmenter votre risque de cancer colorectal :

Une alimentation riche en matières grasses, en viande rouge ou en viande transformée, et faible en fibres

Un style de vie sédentaire

L'usage du tabac

La consommation d'alcool

L'obésité

À propos du cancer colorectal

Le cancer colorectal, soit le cancer du côlon ou du rectum, arrive au deuxième rang des principales causes de mortalité par cancer chez les hommes et les femmes, combinés, au Canada. Bien qu'il puisse très bien être prévenu et traité s'il est détecté tôt, le cancer colorectal a tout de même été diagnostiqué chez environ 26?800 Canadiens l'an dernier, et 9?400 personnes sont malheureusement décédées de cette maladie au pays. On estime qu'un homme sur 13 et une femme sur 16 développeront un cancer colorectal au cours de leur vie.

À propos de CCC

Le plus important organisme sans but lucratif dans le domaine du cancer colorectal au pays, Cancer colorectal Canada se consacre à sensibiliser et à éduquer la population sur le cancer colorectal, à soutenir les patients et leurs familles ainsi qu'à défendre les intérêts des personnes touchées par cette maladie.

En donnant votre appui à CCC, non seulement vous vous joignez à la lutte contre le cancer, mais vous aidez également l'organisme à offrir des programmes et du soutien essentiels à des patients de partout au pays, qui peuvent avoir de la difficulté à surmonter les nombreux défis posés par leur maladie. Prenez les devants pour leur derrière.

Pour de plus amples renseignements sur les autres programmes de CCC, veuillez vous référer aux ressources suivantes :

Site Web de Cancer colorectal Canada : www.colorectalcancercanada.com

Page Facebook de Cancer colorectal Canada : Colorectal Cancer Canada

Fil Twitter de Cancer colorectal Canada : @coloncanada

Compte Instagram de Cancer colorectal Canada : @coloncanada

Compte Instagram du programme Les aliments contre le cancer : @foodsthatfightcancer

Pour les plus récentes informations sur le cancer colorectal, veuillez nous appeler sans frais au 1 877-50-COLON (26566) pour obtenir gratuitement des copies de documents éducatifs fort utiles.

SOURCE Colorectal Cancer Canada

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 09:12 et diffusé par :