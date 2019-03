L'USB Promoter Group annonce la spécification USB4





L'USB Promoter Group a annoncé aujourd'hui le lancement prochain de la spécification USB4, une mise à jour majeure qui complète et s'appuie sur les architectures USB 3.2 et USB 2.0 existantes et qui est destinée à fournir la prochaine génération d'architecture USB. L'architecture USB4 est basée sur la spécification du protocole Thunderbolttm récemment développée par Intel Corporation. Elle permet de doubler la bande passante de l'USB et rend possibles de nombreux protocoles d'affichage et de données simultanés.

La nouvelle architecture USB4 définit une méthode permettant de partager de manière dynamique une liaison haut débit unique avec plusieurs types de périphériques finaux, facilitant le transfert des données par type et par application. Étant donné que le connecteur USB Type-Ctm est devenu le port d'affichage externe de nombreux produits hôtes, la spécification USB4 offre à l'hôte la possibilité de mettre à l'échelle les allocations de manière optimale pour le flux des données d'affichage. Même si la spécification USB4 introduit un nouveau protocole sous-jacent, la compatibilité avec les hôtes et périphériques USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3 existants est prise en charge ; la connexion qui en résulte s'adapte à la meilleure capacité mutuelle des périphériques connectés.

« L'objectif principal de l'USB est de fournir la meilleure expérience utilisateur qui soit en combinant données, affichage et alimentation dans le cadre d'une solution de câble et de connecteur conviviale et robuste », a déclaré Brad Saunders, président de l'USB Promoter Group. « La solution USB4 adapte spécifiquement le fonctionnement du bus pour améliorer davantage cette expérience en optimisant la combinaison de données et d'affichage sur une seule connexion et en permettant de multiplier par deux les performances. »

Principales caractéristiques de la solution USB4 :

Fonctionnement à deux voies avec les câbles USB Type-C existants et fonctionnement pouvant aller jusqu'à 40 Gbit/s sur des câbles certifiés 40 Gbit/s

Plusieurs protocoles de données et d'affichage pour partager efficacement la bande passante totale disponible sur le bus

Rétrocompatibilité avec USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3

Avec plus de 50 entreprises participant activement aux dernières étapes de la révision du projet de spécification, la spécification USB4 devrait être lancée vers la mi-2019. Parallèlement à la publication de la spécification USB4, la spécification USB Type-C sera mise à jour afin de prendre en compte les exigences en matière de découverte, de configuration et de performances du bus USB4.

Les journées « USB Developer Days 2019 », qui auront lieu au cours du second semestre de cette année, comprendront une formation technique détaillée sur la spécification USB4 et les toutes dernières informations sur USB Type-C, USB Power Delivery et d'autres sujets passionnants.

Cette mise à niveau s'inscrit dans le cadre de la feuille de route de la performance USB et reste dans l'immédiat spécifiquement destinée aux développeurs. Les directives de marque et de marketing seront établies après la publication de la spécification finale.

« Le lancement des spécifications du protocole Thunderbolt constitue une étape importante car cela rend accessible à tous le port le plus simple et le plus polyvalent qui existe aujourd'hui », a déclaré Jason Ziller, directeur général de la division Connectivité clients chez Intel. « En collaborant avec l'USB Promoter Group, nous ouvrons les portes de l'innovation pour un large éventail de périphériques et d'expériences client afin de maximiser l'adoption de produits compatibles à Thunderbolt. »

« Le débit élevé et les fonctionnalités avancées d'USB4 permettent de nouveaux scénarios sur les marchés grand public, professionnels et intelligents edge, tout en maintenant l'interopérabilité avec les périphériques USB et Thunderbolt 3 déjà existants », a déclaré Roanne Sones, vice-présidente de Microsoft OS Platforms. « Nous sommes ravis de travailler avec nos partenaires de l'écosystème pour mettre USB4 sur le marché et en présenter les avantages. »

À propos de l'USB Promoter Group

Composé d'Apple Inc., d'Hewlett-Packard Inc., d'Intel Corporation, de Microsoft Corporation, de Renesas Electronics Corporation, de ST Microelectronics et de Texas Instruments, l'USB Promoter Group continue de développer la gamme des spécifications USB pour répondre aux besoins du marché et offrir des fonctionnalités et performances accrues pour les solutions USB. En outre, l'USB Promoter Group développe des addenda de spécifications (USB Power Delivery, USB Type-Ctm et autres) pour étendre ou adapter ses spécifications afin de prendre en charge plus de types de plateformes et de cas d'utilisation où l'adoption de la technologie USB permettra de proposer une expérience utilisateur plus universelle et plus riche.

À propos de l'USB-IF

L'organisation à but non lucratif USB Implementers Forum, Inc. a été créée dans le but de fournir un forum et une structure de soutien pour la promotion et l'adoption de la technologie USB telles que définies dans les spécifications USB. L'USB-IF facilite le développement de dispositifs compatibles USB de qualité supérieure via son programme de logo et de conformité, et promeut les avantages de la technologie USB et la qualité des produits qui ont été validés par des tests de conformité. Pour de plus amples renseignements concernant les produits les plus récents et les annonces technologiques, veuillez consulter le site Web de l'USB-IF sur www.usb.org.

USB Type-Ctm et USB-Ctm sont des marques de commerce de l'USB Implementers Forum. Thunderbolttm est une marque déposée d'Intel Corporation.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 09:05 et diffusé par :