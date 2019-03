Sondage : Plus de la moitié des Canadiens ignore que la maladie du foie la plus fréquente au Canada peut également mener au cancer du foie, voire la mort.





Touchant plus de sept millions de Canadiens, la stéatose hépatique non alcoolique est une menace réelle et inconnue pour les hommes, femmes et enfants.

TORONTO, le 4 mars 2019 /CNW/ - Un nouveau sondage réalisé par Ipsos au nom de la Fondation canadienne du foie (CLF), a révélé que 56 % des Canadiens ne sont pas conscients du fait que la stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD) peut mener au cancer du foie, à une transplantation hépatique ou même la mort.

La stéatose hépatique non alcoolique touche 1 Canadien sur 5 (ce qui fait plus de 7 millions de personnes), tant les adultes que les enfants; celle-ci se produit quand un excès de graisse s'accumule dans le foie d'une personne qui ne boit pas d'alcool ou très peu. Cette maladie ne présente généralement aucun symptôme et elle est le plus souvent liée à l'obésité, à de mauvaises habitudes alimentaires, à un manque d'exercice et au diabète de type 2.

Le sondage a également révélé qu'un nombre ahurissant de Canadiens, 89 % n'ont que peu, si ce n'est aucune, connaissance de la stéatose hépatique non alcoolique.

« C'est vraiment choquant que la stéatose hépatique non alcoolique reste sous-estimée par les Canadiens, compte tenu du mal considérable qu'elle peut infliger aux individus et à leurs familles à travers tout le pays, » explique Gary Fagan, Président de la FCF. « Il s'agit d'une maladie qui, selon les projections, va surpasser l'hépatite C en tant que cause principale des transplantations hépatiques; pourtant, elle demeure méconnue de la personne moyenne qui pourrait supposer que seul l'alcool est une menace pour le foie. »

Si la stéatose hépatique non alcoolique n'est pas diagnostiquée ou prise en charge à temps, elle peut évoluer en ce qu'on appelle la stéatohépatite non alcoolique (SHNA), une maladie où la fibrose et la cirrhose (lésions irréversibles dans le foie) se développent, entraînant éventuellement un cancer du foie ou une insuffisance hépatique.

Face à la recrudescence de la NAFLD et de la SHNA, dont il est prévu que les taux augmenteront au-delà de 2030, les experts se soucient de l'impact qu'elles auront sur d'autres complications comme le cancer du foie.

« Le cancer du foie est l'un des rares cancers au Canada qui poursuit sa lancée alors que la plupart des autres cancers diminuent. » « Quand notre société normalise de mauvaises habitudes de vie, comme privilégier des repas-minute et regarder la télé pendant des heures sans introduire assez d'activité physique dans son quotidien, nous finissons tous par payer de notre santé. »

La bonne nouvelle est que la stéatose hépatique non alcoolique peut souvent être évitée et même inversée si elle est détectée avant que des dommages permanents au foie ne se produisent. Les experts suggèrent l'introduction de changements graduels, comme encourager la famille à faire une petite marche ensemble ou garer un peu plus loin du magasin, ce sont des petits pas, mais ils comptent! Faire un minimum de deux heures et demie d'exercice par semaine, manger des aliments faibles en graisses saturées (d'origine animale) ainsi que des fruits et légumes frais et diminuer sa consommation de boissons sucrées, sont des objectifs à se fixer qui à long terme, auront un impact considérable sur la santé de votre foie.

Autres conclusions du sondage

Près des deux tiers des Canadiens estiment être en 'surpoids'.

Seulement 34 % affirment avoir des habitudes alimentaires 'très saines'.

62 % des Canadiens ne font pas assez d'exercice pour répondre aux directives recommandées par le Canada concernant l'importance de l'activité physique régulière.

Plus d'information sur la NAFLD et la SHNA :

La stéatose hépatique non alcoolique touche plus de 7 millions de Canadiens et ce nombre ne cesse d'augmenter.

Jusqu'à 90 000 des patients atteints de stéatose hépatique peuvent développer un cancer.

Jusqu'à 20 % des personnes obèses au Canada sont atteintes d'une SHNA.

sont atteintes d'une SHNA. Jusqu'à 11 % des patients souffrant d'une SHNA sont susceptibles de mourir en raison d'une insuffisance hépatique.

Des enfants aussi jeunes que deux ans peuvent être atteints d'une stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD).

Plus d'information sur le cancer du foie :

Le cancer du foie est la quatrième cause des décès attribuables au cancer dans le monde.

Depuis 1970, le nombre de cas de cancers du foie a triplé chez les hommes et a doublé chez les femmes.

À la suite d'un diagnostic de cancer du foie, seulement 20 % des patients survivent dans les cinq années suivantes.

Plus de la moitié de tous les patients atteints d'un cancer du foie ne peuvent faire l'objet de traitements efficaces avec les thérapies existantes.

Vérifiez votre moteur

En l'honneur du mois de mars, qui est consacré à la santé du foie, la FCF a lancé la campagne Vérifiez votre Moteur, dans laquelle elle compare le corps humain à un véhicule à haute performance et le foie au moteur du véhicule. Notre objectif est de motiver les individus et leurs familles à éviter les risques associés à la maladie du foie et à faire plutôt un petit détour qui les conduira sur le chemin d'un mode de vie sain.

Le public peut voir et partager notre questionnaire sur la stéatose hépatique non alcoolique, notre vidéo (en anglais et en français) et consulter www.liver.ca/VerifierMoteur pour plus d'information. Nous avons réuni des conseils et outils pratiques ainsi que des histoires de parcours personnels pour aider les Canadiens à 'prendre le volant' afin de mieux surveiller la santé de leur foie.

À propos du sondage de la FCF sur la NAFLD et la SHNA

Du 13 au 19 décembre 2018, un sondage en ligne d'adultes Canadiens sélectionnés par Ipsos, a été effectué au nom de la FCF. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille aurait une marge d'erreur (valeur mesurant la variabilité d'échantillonnage) de +/- 3,5 %, 19 fois sur 20. Les résultats ont été pondérés par âge, sexe, éducation et région pour correspondre à la population, selon les données du Recensement. Cet échantillon doit être considéré comme étant représentatif de la population adulte entière du Canada. Les intervalles de crédibilité sont plus larges parmi les sous-ensembles de la population.

À propos de la Fondation canadienne du foie

Fondée en 1969 par un groupe de docteurs et de chefs d'entreprises concernés par l'incidence croissante des maladies du foie, la Fondation canadienne du foie (FCF) a été la première organisation au monde consacrée à fournir un soutien à la recherche et à l'éducation sur les causes, les diagnostics, la prévention et le traitement de toutes les maladies du foie. Aujourd'hui, nous donnons vie à la recherche sur le foie en sensibilisant les gens sur la santé du foie, en améliorant les connaissances du public et sa compréhension des maladies du foie, en levant des fonds pour la recherche et en fournissant un soutien aux personnes affectées par la maladie.

