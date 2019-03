Le Groupe TMX accueille des délégués du secteur minier international au congrès 2019 de l'ACPE





La Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX parrainent l'événement annuel mondial le plus important du secteur minier, à Toronto

TORONTO, le 4 mars 2019 /CNW/ - Le Groupe TMX, chef de file boursier mondial du secteur minier, est heureux d'accueillir des délégués du monde entier au Congrès international, salon commercial et forum d'échange d'investisseurs 2019 de l'Association canadienne de prospecteurs et entrepreneurs (ACPE) qui se tiendra cette semaine à Toronto. La Bourse de Toronto (TSX) et la Bourse de croissance TSX (TSXV), qui accueillent approximativement la moitié des sociétés minières ouvertes au monde, souligneront cet événement tout au long de la semaine à l'occasion de plusieurs cérémonies d'ouverture et de clôture des marchés avec des délégués des principales régions minières internationales.

« Nous sommes fiers de participer au congrès de l'ACPE 2019 et de le parrainer. Il s'agit du plus important événement dans le secteur minier à l'échelle mondiale, a déclaré Loui Anastasopoulos, président, Formation de capital, Groupe TMX. Année après année, ce congrès rassemble des leaders dynamiques du secteur provenant de toutes les régions minières du monde à titre d'exposants, d'analystes et d'investisseurs. La TSX et la TSXV sont engagées à favoriser l'essor de leurs émetteurs miniers à petite et à grande capitalisation et à soutenir la réussite de cette composante essentielle des marchés financiers canadiens pour l'avenir. »

Les marchés boursiers du Groupe TMX, la TSX et la TSXV sont ensemble les chefs de file mondiaux en matière d'inscription et de collecte de capitaux publics pour les sociétés minières. Au 31 janvier 2019, ils comptaient 1 185 émetteurs du secteur minier, dont la capitalisation boursière s'élevait globalement à près de 300 milliards de dollars. Les sociétés minières inscrites à la TSX et à la TSXV ont réalisé 1 255 opérations de financement en 2018, ce qui représente environ 49 % de l'activité de financement public dans le secteur minier à l'échelle mondiale.

En plus d'organiser les cérémonies d'ouverture et de clôture des premiers marchés boursiers canadiens, le Groupe TMX accueillera des délégations gouvernementales de nombreux pays à l'ACPE 2019, notamment de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de l'Équateur, de l'Allemagne, du Mexique, de la Mongolie et du Pérou, ainsi que de pays de l'Afrique. Ces rencontres susciteront le dialogue avec les émetteurs de la TSX et de la TSXV afin d'assurer la mise en place de politiques progressistes dans le secteur minier qui sauront équilibrer les facteurs environnementaux et sociaux et l'investissement créateur d'emplois et d'occasions à saisir. Au cours de la semaine, des représentants de la TSX et de la TSXV siégeront également à des panels et participeront à des ateliers organisés dans le cadre du congrès.

Cérémonies d'ouverture et de clôture des marchés :

Date Ouverture des marchés Clôture de la séance Lundi 4 mars Délégation du Brésil Sommet ministériel de l'ACPE Mardi 5 mars ACPE Délégation de l'Afrique Mercredi 6 mars Délégation du Pérou Délégation du Mexique

Cérémonies d'ouverture et de clôture des marchés : Les médias peuvent obtenir un signal en provenance du centre de contrôle télé (CCT) pour toutes les cérémonies d'ouverture et de clôture des marchés. Le signal s'intitule TSX Transmit 1 (SD-SDI); il est produit au centre de diffusion TMX et envoyé en direct au CCT à Toronto. Les représentants qui participent à l'ouverture et à la clôture des marchés se présentent à la cérémonie vers 9 h 27 et 15 h 57, respectivement, et la séance ouvre ou ferme au son de la sirène (selon l'usage à la Bourse de Toronto) à 9 h 30 et à 16 h (heure de l'Est).

