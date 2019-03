Charles Décarie est nommé président-directeur général du Groupe Juste pour rire





MONTRÉAL, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - Le Groupe CH, Bell Média et ICM Partners sont fiers d'annoncer la nomination de Charles Décarie à titre de président-directeur général du Groupe Juste pour rire. Basé à Montréal, M. Décarie entrera en fonction dès le 25 mars prochain.

Pour le regroupement de propriétaires du Groupe Juste pour rire, l'arrivée de M. Décarie était très attendue : « L'entrée en poste de Charles Décarie est une excellente nouvelle, non seulement pour notre groupe de propriétaires, mais aussi pour l'industrie de l'humour. » mentionne Geoff Molson, propriétaire, président et chef de la direction du Groupe CH et président du conseil du Groupe Juste pour rire. « Sa vaste expérience dans le milieu du spectacle doublée de son dynamisme sont deux atouts qui ont fait de lui un candidat incontournable. M. Décarie assurera la croissance de Juste pour rire, ainsi que son rayonnement, tant à l'échelle locale qu'à l'international. M. Décarie pourra aussi compter sur l'appui et l'exceptionnel réseau de chacune de nos entités corporatives au Groupe CH, chez Bell Média, ainsi que chez ICM Partners »

« Charles se joint à l'équipe dirigeante de Juste pour rire composée du président de Just For Laughs Bruce Hills et du vice-président aux contenus francophones, Patrick Rozon», a déclaré Randy Lennox, président de Bell Média. « Avec une équipe de gestion maintenant bien établie et son regroupement de propriétaires, le groupe Juste pour rire est bien placé pour accroître sa croissance et son succès.»

« Je suis extrêmement heureux d'avoir été choisi par les nouveaux propriétaires du Groupe Juste pour rire pour diriger une entreprise culturelle aussi inspirante et stimulante. Je mettrai toute mon expertise et ma passion au service du développement de ce fleuron de la culture québécoise et canadienne. C'est un honneur pour moi d'occuper ce poste rempli de défis et de possibilités. J'ai hâte de collaborer avec l'équipe très compétente de Juste pour rire. En combinant notre créativité, notre passion et notre savoir-faire, nous assurerons à cette entreprise un succès à la hauteur de son histoire », affirme M. Décarie.

Rappelons que Charles Décarie travaille dans l'industrie du spectacle depuis plus de 20 ans. Jusqu'à tout récemment, il était chef de l'exploitation chez Triotech Inc., une entreprise canadienne spécialisée dans la conception d'attractions immersives et interactives qui opère tant en Amérique qu'en Asie et en Europe. De 1999 à 2016, il a travaillé pour le Cirque du Soleil, où il a occupé différents postes à la haute direction, dont le dernier à titre de chef de l'exploitation. Il a grandement contribué à la croissance de cette entreprise.

À PROPOS DU GROUPE JUSTE POUR RIRE

Fondée en 1983, la croissance du Groupe Juste pour rire est concentrée sur trois axes majeurs : les festivals (à Montréal, Toronto, Vancouver et Sydney), la production télévisuelle et les productions spéciales (notamment Gags, vu dans 135 pays et 95 compagnies aériennes), et les spectacles sur scène. Le Festival Juste pour rire de Montréal, qui fêtera sa 37e édition en 2019, est l'événement en humour le plus important et le plus prestigieux au monde, accueillant plus de 2 millions de personnes chaque été. Le Groupe Juste pour rire possède des bureaux à Montréal, Los Angeles, Toronto et Londres.

À PROPOS DU GROUPE CH

Par l'intermédiaire d'evenko et de L'Équipe Spectra, ses divisions du secteur culture et divertissement, le Groupe CH est le chef de file de la promotion de spectacles et de production de festivals au Canada. Le Groupe CH présente chaque année plus de 1 500 spectacles et festivals d'envergure, dont le Festival Musique et Arts OSHEAGA, le Festival International de Jazz de Montréal, Les Francos de Montréal, HEAVY MONTRÉAL, îLESONIQ, '77 Montréal, MontrÉal en LumiÈre, la Nuit blanche à Montréal et autres. Le Groupe CH attire chaque année des millions d'heureux adeptes, dont plusieurs centaines de milliers proviennent de l'extérieur du Québec et du Canada et engendrent des retombées économiques de plusieurs dizaines de millions de dollars dans la communauté.

À propos de Bell Média

Chef de file en matière de médias numériques et de création de contenus au Canada, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage, des médias numériques et plus encore. Bell Média détient 30 stations de télévision locales, dont CTV, le réseau de télévision le plus populaire au Canada, 30 chaînes spécialisées, dont RDS et TSN, chaînes spécialisées reconnues. Bell Média est également le plus grand radiodiffuseur au Canada avec 215 chaînes musicales, incluant 109 stations de radio autorisées dans 58 marchés à l'échelle du pays, toutes offertes par l'entremise du service de diffusion en continu et de la marque iHeartRadio. Bell Média détient Astral, un réseau d'affichage, qui compte plus 30 000 faces dans cinq provinces. Bell Média exploite aussi plus de 200 sites Web; des services de diffusion vidéo incluant Crave, RDS Direct et TSN Direct ainsi que la chaîne multiplateformes Much Studios. L'entreprise détient une participation majoritaire dans Pinewood Toronto Studios; est partenaire de Juste pour rire, le festival d'humour en direct et le producteur télévisuel; et possède Dome Productions Inc., un des principaux fournisseurs d'installations de production en Amérique du Nord. Bell Média fait partie de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE), la plus grande entreprise de communications du Canada. Pour plus d'information sur Bell Média, visitez le www.BellMedia.ca

À PROPOS D'ICM PARTNERS

ICM Partners est l'une des agences d'artistes les plus importantes au monde. La plupart des grands succès du cinéma, de la télévision, de la musique, du théâtre et de l'édition ont été créés par les clients de l'agence. La société possède une expertise de plus de six décennies, à laquelle s'ajoute l'esprit d'entreprenariat de ses associés, qui ont racheté la société en 2012 et en ont changé le nom d'ICM à ICM Partners. La société a des bureaux à Los Angeles, New York, Washington et Londres.

