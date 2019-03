Qubit annonce le lancement d'une nouvelle gamme de produits conçue pour accélérer les efforts de personnalisation des marques





Les plus grandes marques mondiales s'appuient sur les solutions Start, Grow et Pro de Qubit pour leurs initiatives de personnalisation.

PARIS, 4 mars 2019 /PRNewswire/ -- Qubit , entreprise leader des technologies de personnalisation marketing, a annoncé aujourd'hui sur le salon Shoptalk la disponibilité d'une nouvelle gamme de produits conçue pour accompagner les marques, quelle que soit leur niveau de maturité, sur la voie de la personnalisation intégrée. Parfaitement adaptés aux marques entreprises et aux marques de retail à forte croissance, les produits Qubit fonctionnent de concert pour débuter les initiatives de personnalisation, stimuler la croissance et faciliter des cas d'utilisation basés sur des API (interfaces de programmation applicative) avancées. Le nouveau portefeuille de produits se compose des solutions :

Qubit Start - Implémentation rapide, focus sur les fondamentaux, création rapide de valeur

- Implémentation rapide, focus sur les fondamentaux, création rapide de valeur Qubit Grow - Résolution de défis spécifiques à votre industrie, expériences multicanales

- Résolution de défis spécifiques à votre industrie, expériences multicanales Qubit Pro - Plateforme 360, outils de développement, intégrations avancées

« Les entreprises doivent moderniser, accélérer et transformer leurs programmes de personnalisation », a déclaré Graham Cooke, PDG de Qubit. « Les produits dont le lancement est annoncé aujourd'hui vont permettre aux entreprises de forger des expériences client différenciantes sans frictions, en débutant ou en renforçant leurs efforts de personnalisation. Alors que 83,9%[1] des acheteurs n'achètent qu'une seule fois, Qubit est là pour assurer la résolution des plus gros problèmes de l'industrie et élaborer des solutions parfaitement adaptées aux objectifs stratégiques de ses clients. »

Qubit Start procure un accès facile à la personnalisation tout en garantissant une incidence immédiate sur le chiffre d'affaires et la fidélisation. Synonyme de retour rapide sur investissement, le produit a pour principales caractéristiques la preuve sociale , les recommandations de produits et les solutions de découverte des produits .

Qubit Grow accélère les programmes de personnalisation grâce à des solutions spécifiques par industrie qui sont conçues pour résoudre des défis commerciaux tels que l'incitation à passer du premier au deuxième achat, l'envoi de notification aux visiteurs lorsque les produits sont à nouveau en stock et le déploiement de messages pertinents basés sur des données comportementales. Toutes les expériences sont étayées par la capacité de segmentation de Qubit qui a réussi à multiplier par trois l'efficacité de la personnalisation [2].

Qubit Pro est la boîte à outils qui transforme la personnalisation. Qubit Pro permet aux entreprises de coordonner, mener et diriger les parcours de leurs clients à très grande échelle et de tirer parti de leurs données commerciales. Les entreprises qui placent la personnalisation au coeur de leur stratégie peuvent mettre en oeuvre des expériences intégrées sur tous les points de contact numériques et rendre encore plus efficaces les investissements technologiques existants.

River Island , un client de Qubit Pro , compte plus de 350 boutiques, six sites web qui expédient des produits dans 100 pays à l'échelle mondiale, et elle réalise un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars. Tim MacIvor, responsable de l'expérience client chez River Island, a déclaré : « Il ne s'agit pas seulement d'expédier des produits à quelqu'un, mais aussi de peaufiner un look et de réaliser une personnalisation exhaustive, et nous avons là une vraie possibilité de participer plus activement au style de vie d'un client plutôt que de nous contenter de lui fournir des vêtements ».

« La personnalisation est à la fois une stratégie et une technologie », a déclaré Simon Jaffery-Reed, vice-président des produits chez Qubit. « Pour que la personnalisation soit un véritable succès, les entreprises ont besoin de solutions axées sur les données qui leur permettent de démarrer rapidement, de prouver leur valeur, puis d'accélérer. Nous croyons que ces nouveautées vont s'inscrire au mieux dans les processus existants et éliminer certains des obstacles qui ont traditionnellement empêché les équipes de marketing et de technologie d'offrir des expériences vraiment personnalisées en ligne. C'est le problème que souhaitons résoudre. »

À propos de Qubit

Qubit a pour mission de fidéliser les clients et de stimuler la lifetime value grâce à la personnalisation. L'entreprise a été nommée Leader dans le Magic Quadrant Gartner pour les moteurs de personnalisation.

Les plus grandes marques internationales de luxe, mode, beauté, voyage et de paris en ligne s'associent à Qubit pour transformer la façon dont elles comprennent et influencent leurs visiteurs. Qubit est fier de compter NET-A-PORTER, Farfetch, Emirates, L'OCCITANE en Provence, Thomas Cook et Ladbrokes Coral parmi ses clients.

Opérant depuis son siège social de Londres, la société possède des bureaux dans toute l'Europe ainsi qu'aux Etats-Unis. Qubit compte notamment parmi ses investisseurs Goldman Sachs, Sapphire Ventures, Accel Partners, Salesforce Ventures et Balderton Capital.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.qubit.com/fr

[1] Qubit (2019) Une analyse de 87 marques clientes de Qubit faite pendant deux ans

[2] Qubit (2017) Getting 6% More (Obtenir 6 % de plus). Vous trouverez le rapport sur ce lien .

