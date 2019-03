/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Inuvik/





INUVIK, NT, le 1er mars 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable François?Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de Robert C. McLeod, ministre responsable de la Société d'énergie des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure et ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement des Territoires du Nord-Ouest. Il sera également question des transports et de l'adaptation aux changements climatiques.

Date : Lundi 4 mars 2019



Heure : 9 h 30 [HNR]



Lieu : Complexe Midnight Sun - salon communautaire

95, chemin Gwich'in

Inuvik (Territoires du Nord-Ouest)

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 08:30 et diffusé par :