Travelers Canada offre une nouvelle gamme de services pour les clients en Risques spécialisés





Travelers Canada, la filiale canadienne de The Travelers Companies, Inc. (NYSE : TRV), a annoncé aujourd'hui une nouvelle gamme de services pour les clients en risques spécialisés qui sera comprise dans leur police d'assurance. Les services de ressources humaines, d'aide juridique et de soutien psychologique seront désormais offerts gratuitement, afin d'aider les professionnels à gérer leurs activités quotidiennes essentielles à leur poste dans des organisations privées, publiques ou sans but lucratif.

« Des petites entreprises sans but lucratif jusqu'aux grandes sociétés publiques, les administrateurs et les dirigeants peuvent recevoir des demandes complexes et courir des risques potentiels. » indique Steve Smith, vice-président des Risques spécialisés à Travelers Canada. « Ces services sont une valeur ajoutée à une offre déjà bien garnie de produits d'assurance liés aux Risques spécialisés et offrent à nos clients le soutien nécessaire pour leur permettre de rester centrés sur la réalisation de leurs engagements d'affaires. »

Les nouveaux services de Travelers Canada comprennent :

Assistance juridique ? Des conseils d'un avocat de l'entreprise par téléphone sur des questions telles que les accords sur les loyers, les contrats, le droit immobilier et les droits des consommateurs.

? Des conseils d'un avocat de l'entreprise par téléphone sur des questions telles que les accords sur les loyers, les contrats, le droit immobilier et les droits des consommateurs. Assistance en matière de ressources humaines ? Un soutien professionnel pour les sujets qui touchent les ressources humaines, y compris l'embauche de personnel, les absences/congés, la sécurité, la discrimination, l'immigration, les questions relatives à l'emploi, les avantages sociaux et les travailleurs temporaires.

? Un soutien professionnel pour les sujets qui touchent les ressources humaines, y compris l'embauche de personnel, les absences/congés, la sécurité, la discrimination, l'immigration, les questions relatives à l'emploi, les avantages sociaux et les travailleurs temporaires. Soutien psychologique ? Des conseillers professionnels qui offrent un soutien psychologique confidentiel aux personnes qui éprouvent des difficultés au niveau personnel, professionnel, liées à un traumatisme, un deuil ou autre épreuve personnelle ou professionnelle.

Les clients en Risques spécialisés de Travelers Canada reçoivent ces services par Assistenza, une entreprise qui offre des services d'assistance dans les secteurs de l'assurance des particuliers et l'assurance des entreprises depuis plus de 25 ans. Les services seront disponibles en français et en anglais, et dans d'autres langues sur demande.

Veuillez visiter TravelersCanada.ca pour plus amples renseignements.

À propos de Travelers Canada

The Travelers Companies, Inc. (NYSE : TRV) est un important fournisseur en assurance de dommages, dans les secteurs Automobile, Habitation et Entreprises. Travelers est une composante de l'indice Dow Jones, compte environ 30 000 employés et a généré des revenus de l'ordre d'environ 30 milliards de dollars US en 2018. La Compagnie d'assurance générale Dominion du Canada, La Compagnie d'Assurance Saint-Paul et La Compagnie d'Assurance Travelers du Canada sont les assureurs canadiens autorisés connus sous le nom de Travelers Canada. Pour de plus amples renseignements, consultez le site https://www.travelerscanada.ca.

Communiqué envoyé le 4 mars 2019 à 08:10 et diffusé par :