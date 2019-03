Sodexo nommée meilleur employeur en matière de diversité pour la septième année consécutive





BURLINGTON, ON, le 4 mars 2019 /CNW/ - Depuis les septs dernières années, Media Corp a nommé Sodexo Canada l'un des meilleurs employeurs en matière de diversité au Canada. L'entreprise qui oeuvre dans les secteurs de la gestion des installations et des services alimentaires s'engage à fixer les standards pour la diversité et l'inclusion (DI).

À titre d'une des entreprises les plus diversifiées dans le monde, les indicateurs-clés de Sodexo se positionnent au-dessus des normes nationales canadiennes, ce qui permet de positionner l'organisation en tant qu'employeur et partenaire d'affaires de choix.

Sodexo au Canada :

Plus de 65 % des employées sont des femmes

36 % sont membres de minorités visibles

4,7 % sont des autochtones

3,7 % ont une invalidité

87 % des équipes de gestion de Sodexo Canada sont paritaires

«?Ce prix est une preuve que nos actions quotidiennes font la promotion d'une culture inclusive. Cela nous permet de créer des équipes engagées qui sont déterminées à offrir un excellent service?», déclare Suzanne Bergeron, présidente de Sodexo Canada.

La culture avancée de Sodexo en matière de DI s'étend au-delà de sa main-d'oeuvre, ses partenariats communautaires, et sa chaîne d'approvisionnement. Au Canada, Sodexo travaille avec :

430 petites et moyennes entreprises

89 fournisseurs autochtones

31 entreprises détenues et exploitées par des femmes.

Les employés sont activement investis dans des groupes de ressources d'affaires des employés qui présentent diverses occasions de participation pour favoriser une culture DI bien ancrée et promouvoir les pratiques exemplaires. Les groupes de ressources pour employés représentent chacune des six dimensions de la diversité y compris : ADEPT (tous les employés avec invalidités possèdent du talent), NAAC (groupe des réseaux autochtones), SAGE (partage entre les générations), Fierté, SoTogether (égalité des sexes) et Diversité culturelle.

Sodexo au Canada

Sodexo propose des services sur site au Canada depuis plus de 40 ans. Reconnu comme partenaire stratégique, Sodexo se consacre à la prestation de services de Qualité de vie à ses clients, ses employés et ses visiteurs dans le cadre des services aux entreprises, en éducation, dans les services de santé et le secteur de l'énergie et les ressources. Ces services de Qualité de vie créent des environnements sains, sûrs et efficaces permettent aux individus et organisations à croître et à réussir. Sodexo fournit des services de gestion des installations et de services alimentaires dans plus de 185 sites et est un chef de file de l'industrie au Canada en matière de son chiffre d'affaires et du nombre de personnes servies. L'entreprise a d'ailleurs été reconnue meilleur employeur au cours des six dernières années. Sodexo Canada est fière d'avoir créé la Fondation Sodexo Stop Hunger, un organisme de bienfaisance qui a recueilli plus de 3 millions de dollars pour lutter contre la faim et a distribué plus de 1 million de repas pour les jeunes à risque au Canada depuis 2007.

Sodexo au Canada

13 000 employés

100+ services

185+ clients

220+ sites

