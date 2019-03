Merck obtient un brevet canadien de nickases CRISPR pour sa technologie fondamentale d'édition génomique





- Le brevet couvre la technologie de nickases Cas9 jumelées destinée à faire progresser la thérapie génique et la recherche, ainsi qu'à réduire les effets hors cible

- Ceci marque le 13e brevet CRISPR global de la société

- Merck octroiera activement sous licence des brevets CRISPR aux parties intéressées

DARMSTADT, Allemagne, 4 mars 2019 /PRNewswire/ -- Merck, société scientifique et technologique de premier plan et société leader dans le domaine de l'édition génomique, a annoncé aujourd'hui que le Bureau canadien des brevets avait autorisé la demande de brevet de Merck concernant l'utilisation de nickases CRISPR jumelées dans des cellules eucaryotes. Ce brevet fournit une solution importante et plus spécifique pour les scientifiques ayant besoin de méthodes précises pour développer des traitements ciblant les maladies difficiles à traiter et atteignant en fin de compte le patient.

« Cette autorisation de brevet marque une avancée supplémentaire en matière de sécurité pour les produits thérapeutiques CRISPR, dans la mesure où elle concerne une technologie qui améliore la capacité de CRISPR à réparer les gènes malades sans affecter les gènes sains », a déclaré Udit Batra, membre du Conseil d'administration de Merck et PDG de la division Sciences de la vie. « Merck s'inscrit à la tête de l'innovation en matière d'édition génomique depuis 15 ans, et cette autorisation étend une fois de plus notre propriété intellectuelle fondamentale d'intégration et de découpage CRISPR, afin d'aider les scientifiques à faire progresser la recherche en matière de thérapie génique. »

La technologie CRISPR constitue une compétence clé pour Merck. La société soutient la recherche grâce à une édition génomique qui prend consciencieusement en compte les normes éthiques et juridiques. Merck a créé un Groupe de conseil en bioéthique externe et indépendant pour fournir des directives à la recherche dans laquelle ses activités sont impliquées, notamment la recherche ou l'utilisation de l'édition génomique, et a défini une position opérationnelle claire, qui prend en compte les problématiques scientifiques et sociétales, pour informer sur les approches thérapeutiques prometteuses utilisées dans le cadre de la recherche et des applications.

Ce brevet canadien marque le deuxième brevet de Merck au Canada, ainsi que le 13e brevet à travers le monde. Plusieurs brevets similaires ont été octroyés en Australie et en Europe à la fin de l'année 2018. Ce tout dernier brevet couvre les nickases jumelées, qui favorisent la spécificité grâce à une approche hautement flexible et efficace visant à réduire les effets hors cible.

Les nickases jumelées sont deux nickases CRISPR qui visent une cible génique commune, fonctionnant ensemble en ébréchant ou en tranchant des brins opposés de séquence chromosomique pour créer une cassure double brin. Ce processus peut inclure une séquence exogène ou donneuse pour une intégration de la même manière que la technologie d'intégration CRISPR de Merck. L'exigence de deux événements obligatoires CRISPR réduit grandement les chances d'une coupure hors cible à d'autres emplacements du génome.

Le portefeuille de brevets d'intégration CRISPR de Merck inclut des brevets octroyés en Australie, au Canada, en Chine, en Europe, en Israël, à Singapour et en Corée du Sud. Ces brevets CRISPR sont destinés à l'intégration chromosomique, ou au découpage de la séquence des cellules eucaryotes et à l'insertion d'une séquence ADN, pour effectuer la modification génomique souhaitée.

Merck octroie sous licence l'intégralité de son portefeuille de brevets pour tous les domaines d'utilisation.

Merck est la première société à avoir proposé à l'échelle mondiale des biomolécules personnalisées pour l'édition génomique (les séquences interposées de groupe II guidées par ADN TargeTrontm et les nucléases en doigt de zinc CompoZrtm), ce qui a permis l'adoption de ces techniques par les chercheurs du monde entier. Merck a également été la première société à fabriquer des librairies CRISPR déployées, qui couvrent l'intégralité du génome humain et accélèrent les traitements contre les maladies, en permettant aux scientifiques d'explorer davantage de questions relatives aux causes principales.

Parallèlement à la recherche basique en édition génomique, Merck soutient le développement des produits thérapeutiques basés sur les gènes et les cellules, et fabrique des vecteurs viraux. La division Sciences de la vie de Merck possède un groupe dédié à l'édition génomique visant à faire progresser la recherche autour de méthodes novatrices ? allant de l'édition génomique à la fabrication de médicaments géniques ? renforçant encore davantage l'engagement de la société dans ce domaine.

À propos de Merck

Merck est une société scientifique et technologique leader, qui exerce ses activités dans les domaines des soins de santé, des sciences de la vie et des matériaux de performance. Près de 51 000 employés travaillent chaque jour pour apporter un impact positif à la vie de plusieurs millions de personnes, en créant des manières de vivre plus gaies et plus durables. Qu'il s'agisse de faire progresser les technologies d'édition des gènes, de découvrir des moyens uniques de traiter les maladies les plus délicates, ou de favoriser l'intelligence des dispositifs, Merck oeuvre dans tous ces domaines. En 2017, Merck a généré un chiffre d'affaires de 15,3 milliards ? dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'entrepreneuriat responsable constituent des éléments clés pour les progrès technologiques et scientifiques de Merck. C'est ainsi que Merck prospère depuis sa création en 1668. La famille fondatrice demeure à ce jour le propriétaire majoritaire de la société cotée en bourse. La société détient les droits mondiaux sur le nom et la marque « Merck ». Les seules exceptions portent sur les États-Unis et le Canada, où les secteurs commerciaux opèrent sous les noms d'EMD Serono pour les soins de santé, de MilliporeSigma pour les sciences de la vie, et d'EMD Performance Materials.

