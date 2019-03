Emovi accélère sa croissance grâce à un investissement de 15 millions de dollars en actions série C mené par TVM Capital Life Science





MONTRÉAL, le 4 mars 2019 /CNW Telbec/ - Emovi a annoncé aujourd'hui son partenariat avec TVM Capital Life Science, StandUp Ventures et Desjardins Capital pour soutenir ses activités commerciales internationales. Cet investissement de 15 M $ en actions privilégiées série C est combiné à d'autres moyens de financement pour un financement total de 20 M $.

Grâce à cette injection de capital, Emovi sera en mesure de soutenir sa croissance en faveur de l'adoption clinique de son produit principal, KneeKG. Emovi est fière de promouvoir son expansion en offrant son produit KneeKG à un plus grand nombre de cliniques et d'hôpitaux en Amérique du Nord.

« Je suis très enthousiaste de m'associer à des fonds de capital-risque de classe mondiale pour faire en sorte qu'Emovi devienne un acteur majeur dans le domaine de la médecine orthopédique et sportive au niveau mondial. Ces investissements nous permettent de continuer l'adoption clinique de notre produit au Canada, aux États-Unis et en Europe », a déclaré Michelle Laflamme, présidente et chef de la direction.

« Emovi commercialise un dispositif médical innovant répondant à un besoin très important: le besoin de mieux comprendre et traiter les causes de la douleur au genou avec des données objectives. C'est un besoin commun dans le monde entier. Notre investissement positionnera Emovi en tant que leader mondial tout en maintenant ses racines corporatives au Québec. Emovi bénéficiera du réseau européen et nord-américain de TVM Capital Life Science pour faciliter son accès au marché à l'étranger. » - Dr Luc Marengere, associé principal, TVM Capital Life Science.

Pour mieux répondre à la demande, Emovi prévoit de continuer à augmenter son nombre d'employés ainsi que ses capacités de production au cours des prochains mois. L'accent sera mis sur l'éducation et la formation des professionnels de la santé sur le terrain afin de mieux soutenir l'adoption du KneeKG par la communauté clinique.

À propos d'Emovi

Emovi (Emovi.ca), dont le siège social est situé à Montréal, Québec, Canada, propose des solutions médicales pour l'évaluation des articulations. En partenariat avec la communauté universitaire québécoise, dont le CRCHUM et l'École de technologie supérieure (ÉTS), Emovi a achevé le développement du KneeKG, un outil clinique unique évaluant les déficiences fonctionnelles du genou liées aux symptômes et à la progression de douleur et autres problèmes du genou. Emovi espère élargir l'accès à cette technologie et améliorer la qualité de vie des personnes aux prises avec des maladies telles que l'arthrose du genou, les déchirures ligamentaires ou du ménisque, le syndrome fémoro-patellaire, les tendinites et les déficiences biomécaniques entraînant de la douleur et des limites fonctionnelles.

À propos de TVM Capital Life Science

TVM Capital Life Science est une société de capital de risque dans le secteur pharmaceutique international, dans l'industrie des produits biopharmaceutiques et des technologies médicales avec plus de 35 ans d'investissements transatlantiques et plus de 1,4 milliard de dollars US en financements levés. Avec ses équipes de conseil, de financement aux entreprises et d'investissement situées à Montréal et à Munich, l'équipe de TVM Capital Life Science fournit aux investisseurs, ainsi qu'aux entrepreneurs et aux sociétés biopharmaceutiques à la recherche d'innovations, un accès à l'innovation mondiale des sciences de la vie et fournit des moyens de transfert et de commercialisation réussis pour le bénéfice des patients et des investisseurs. L'équipe internationale de TVM Capital Life Science a réalisé plus de 140 investissements et plus de 90 sorties, dont plus de 45 offres publiques initiales sur toutes les principales places boursières américaines et européennes. L'équipe a acquis une expérience inégalée en matière d'investissements internationaux et de développement commercial grâce à ses antécédents de travail au conseil d'administration, à sa contribution significative aux réseaux mondiaux dans le monde de la recherche en sciences de la vie et du développement de produits, et à sa connaissance directe des marchés locaux. Pour plus d'informations: www.tvm-lifescience.com

À propos de StandUp Ventures

StandUp Ventures investit dans des entreprises dirigées par des femmes dans des innovations de rupture. Nous pensons que les entreprises dirigées par des femmes sortent des sentiers battus, recrutent de grands talents et desservent des marchés plus vastes. Nous investissons dans des entreprises technologiques canadiennes en phase de démarrage avec au moins une femme occupant un poste de direction au sein de la société. Le fonds tire parti de la plateforme MaRS IAF et a été lancé en mai 2017 avec un investissement clé de BDC Capital.

À propos de Desjardins Capital

Fort d'une expertise de près de 45 ans, Desjardins Capital (auparavant « Desjardins Capital de risque ») a pour mission de valoriser, accompagner et garder les PME au Québec. Avec des actifs sous gestion de 2,4 milliards de dollars, Desjardins Capital participe à la pérennité de près de 470 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à maintenir et créer quelque 58 000 emplois, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs un accès à un large réseau d'affaires permettant d'appuyer la croissance de leurs entreprises. Pour plus de renseignements, visitez www.desjardins-capital.com ou consultez notre page LinkedIn.

