Avis aux médias - Le secrétaire parlementaire Paul Lefebvre fera l'annonce de projets d'exploitation des ressources dans les Territoires du Nord?Ouest





TORONTO, le 4 mars 2019 /CNW/ - Veuillez prendre note que Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles, fera une annonce aujourd'hui au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), concernant deux projets d'exploitation des ressources dans les Territoires du Nord?Ouest. Wally Schumann, ministre de l'Infrastructure et l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement, Territoires du Nord-Ouest, sera également présent.

Les représentants des médias devraient se présenter au plus tard à 10 h 20.

Date : Le lundi 4 mars 2019

Heure : 10 h 25 HNE



Lieu :

Palais des congrès du Toronto métropolitain

Immeuble Nord, hall de la salle 105

255, rue Front Ouest, Toronto (Ontario)

M5V 2W6

