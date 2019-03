SIRIOS recoupe 1,1 m à 315 g/t Au sur la zone Éclipse à Cheechoo





MONTRÉAL, 04 mars 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants de Ressources SIRIOS inc. (TSX-V : SOI) ont le plaisir d'annoncer les résultats des six premiers sondages de la campagne de forage en cours sur la propriété aurifère Cheechoo. Les meilleurs résultats obtenus sur la zone Éclipse proviennent des sondages #199, 201, 202 et 204 :



CH19-199 : 1,4 m à 45,9 g/t Au;

CH19-201 : 1,0 m à 219,0 g/t Au;

CH19-202 : 2,0 m à 174,3 g/t Au incluant 1,1 m à 315,0 g/t Au;

CH19-204 : 3,5 m à 17,6 g/t Au.

Cinq des six sondages ont recoupé la zone aurifère à haute teneur Éclipse aux endroits prévus répondant ainsi avec succès à l'objectif de confirmer sa continuité. La zone forme un plan est-nord-est et penté à environ 65 degrés vers le nord-ouest. Elle s'étend approximativement sur 150 m latéralement et en profondeur suivant le pendage sur plus de 130 m. Son épaisseur vraie varie de 0,9 m à 3,0 m tel qu'indiqué sur la section longitudinale. La zone Éclipse est ouverte en profondeur et latéralement, d'autres sondages ciblant la zone sont en cours.

Principaux résultats des sondages CH-19-199 à 204

Sondage

CH-19- Zone De À Longueur (m) Épaisseur vraie (m) Au

(g/t) 199 25,8 31,5 5,7 11,9 Éclipse incl, 27,9 29,3 1,4 1,0 45,9 200 Éclipse 57,6 60,5 2,9 2,3 0,5 201 Éclipse 77,5 78,5 1,0 0,9 219,0 202 59,0 66,0 7,0 50,2 Éclipse incl, 64,0 66,0 2,0 1,7 174,3 incl, 64,0 65,1 1,1 315,0 204

39,5 41,0 1,5 3,6 52,7 56,5 3,8 0,9 128,0 129,0 1,0 3,0 Éclipse 137,5 141,0 3,5 3,0 17,6 Seul le sondage #203 n'a pas recoupé la zone Éclipse.

La zone aurifère Éclipse est située à environ 750 m à l'ouest du secteur principal. Elle est interprétée comme l'extension en profondeur du système de veines à hautes teneurs de l'indice Moni exposé en surface sur la propriété voisine Éléonore Sud (réf. communiqué de Ressources Eastmain du 17 octobre 2017), à quelques mètres à peine de la frontière entre les deux propriétés. La zone est caractérisée par la présence d'or libre grossier, disséminé dans un réseau variable de dykes de pegmatitique et de veines variant de quartz-feldspath à texture caractéristique « girafe » à stockwerk de veinules composées de quartz gris.



Dominique Doucet, président, a déclaré « Nous sommes fiers du travail accompli par notre équipe qui, grâce à son interprétation des données géologiques, démontre la continuité des systèmes de veines aurifères à hautes teneurs. Les veines riches en or près de la surface, dont fait partie la zone Éclipse, représentent un atout important pour notre projet Cheechoo. Elles pourraient fournir une flexibilité accrue à un futur développement minier ».

Un tableau des coordonnées des sondages est disponible au lien suivant : http://www.sirios.com/BD-Coordinates-Drilled-20190304/

La campagne de forage d'hiver 2019 sur Cheechoo se poursuit avec trois foreuses en activité. Jusqu'à maintenant, 31 sondages ont été complétés pour un total d'environ 6 550 m. Plus de 10 000 m de forage sont prévus pour la campagne actuelle. Celle-ci comprendra plus de 40 sondages répartis les secteurs Principal, Contact Nord, Dyke mafique, Echo et Éclipse (réf. communiqué du 29 janvier 2019).

La propriété Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, à 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp.

Contrôle de la qualité analytique

Toutes les carottes de forage ont été décrites par le personnel de Sirios au camp d'exploration Cheechoo. Elles ont ensuite été expédiées à Rouyn-Noranda pour y être sciées en deux moitiés, dont une, envoyée à un laboratoire commercial certifié pour fins d'analyse, et l'autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des matériaux de référence certifiée ont été intégrés à la séquence d'échantillonnage. Les échantillons sont analysés pour l'or par pyroanalyse et finition à l'absorption atomique par les laboratoires d'ALS situés à Val-d'Or. Les analyses titrant plus de 2 g/t ainsi que les échantillons avec présence d'or visible sont réanalysés par pyroanalyse avec tamisage métallique à partir d'un échantillon d'environ 1 kg.

Jordi Turcotte, Msc., géo et Dominique Doucet, ing., personnes qualifiées selon la Norme 43-101 ont préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et ont révisé la version finale du texte.

