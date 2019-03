/R E P R I S E -- Avis aux médias - Pascal Bérubé de passage dans le Nord-du-Québec et en Abitibi-Témiscamingue/





QUÉBEC, le 1er mars 2019 /CNW Telbec/ - Le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, se rendra dans les régions du Nord-du-Québec et de l'Abitibi?Témiscamingue, les lundi 4 et mardi 5 mars prochains.

L'agenda ci-dessous pourrait être modifié sans préavis.

AIDE-MÉMOIRE

Le lundi 4 mars 2019

Rencontre avec la mairesse de Chibougamau, Mme Manon Cyr



HEURE : 9 h 15



LIEU : 650, 3e Rue

Chibougamau G8P 1P1

Visite du CPE Awash Utamet



HEURE : 10 h 45



LIEU : 611, 5e Rue

Chibougamau G8P 0C2



Visite des Chantiers Chibougamau



HEURE : 13 h 45



LIEU : 521, chemin Merrill

Chibougamau G8P 2K7



Rencontre avec des représentants du CFP de la Baie-James, d'Attraction Nord et de Développement Chibougamau



HEURE : 16 h



LIEU : 265A, rue Lanctôt

Chibougamau G8P 1C1



Le mardi 5 mars 2019



Rencontre avec des représentants de la Fédération de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue



HEURE : 10 h 15



LIEU : 970, avenue Larivière

Rouyn-Noranda J9X 4K5



Rencontre avec les directeurs généraux de CPE de la région



HEURE : 11 h 30



LIEU : 201, rue du Terminus Ouest, bureau 3100

Rouyn-Noranda J9X 2P7



Rencontre avec le Comité citoyen de protection de l'esker



HEURE : 14 h 45



LIEU : 201, rue du Terminus Ouest, bureau 3100

Rouyn-Noranda J9X 2P7



Rencontre avec le recteur de l'UQAT, M. Denis Martel



HEURE : 16 h



LIEU : 445, boulevard de l'Université, local B-405

Rouyn-Noranda J9X 5E4

